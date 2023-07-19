44度高溫　達美航空唔開冷氣焗暈至少5人(有片)

美國近日高溫持續，賭城拉斯維加斯的氣溫更一度高達攝氏44度，一架客飛等待起飛期間，居然在載滿乘客的情況下不開冷氣，導致機上乘客被迫在幾乎密閉的空間等待4小時，導致包含一名空服員在內，至少5人昏迷送醫。

綜合報道，達美航空(Delta) 一架航班周一(17日)準備由拉斯維加斯的哈里瑞德機場(Harry Reid International Airport)飛往亞特蘭大，因為起降塞車，停留在跑道上等待通知，不知道因何故，機艙卻沒有開啟冷氣。據美國國家氣象局預報指，哈里瑞德機場當日氣溫高達攝氏44至46度。機上乘客被迫在悶熱的機艙內待了至少4小時。網上影片顯示，機上許多乘客感到身體不適，有人被送上救護車，機長廣播提到當日天氣酷熱。