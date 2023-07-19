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2023-07-19 16:55:00

44度高溫　達美航空唔開冷氣焗暈至少5人(有片)

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44度高溫，達美航空唔開冷氣焗暈至少5人。(示意圖。資料圖片)

44度高溫，達美航空唔開冷氣焗暈至少5人。(示意圖。資料圖片)

美國近日高溫持續，賭城拉斯維加斯的氣溫更一度高達攝氏44度，一架客飛等待起飛期間，居然在載滿乘客的情況下不開冷氣，導致機上乘客被迫在幾乎密閉的空間等待4小時，導致包含一名空服員在內，至少5人昏迷送醫。

綜合報道，達美航空(Delta) 一架航班周一(17)準備由拉斯維加斯的哈里瑞德機場(Harry Reid International Airport)飛往亞特蘭大，因為起降塞車，停留在跑道上等待通知，不知道因何故，機艙卻沒有開啟冷氣。據美國國家氣象局預報指，哈里瑞德機場當日氣溫高達攝氏4446。機上乘客被迫在悶熱的機艙內待了至少4小時。網上影片顯示，機上許多乘客感到身體不適，有人被送上救護車，機長廣播提到當日天氣酷熱。

救護車接載暈倒傷者。(Twitter) 機上乘客被迫在悶熱的機艙內待了至少4小時。(Twitter) 救護員帶同醫療器材登機。(Twitter)

機上乘客焗住白等逾4小時

當時亦在機上的《霍士新聞》(Fox News)製作人Krista Garvin表示，雖然乘客可以選擇離開飛機，但機長提到，下一班前往亞特蘭大的班機可能要等上數日，因此大多數的人沒有離開；結果4小時後開始有人昏倒，包括一名機組人員，醫療人員亦携擔架上機接走傷者。

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