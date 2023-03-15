45歲大學女新生遭同學歧視說「該退休」 堅持追夢不棄讀

人到中年，就不可以追夢？巴西一名45歲大學女新生近日遭到3名女同學網絡欺凌，說她「應該退休」，言論涉年齡歧視，引發眾怒。女事主周一(13日)重返校園，表示會堅持夢想，不放棄讀大學。 利納雷斯(Patrícia Linares) 2月27日入讀聖保羅州私立大學Unisagrado的生物醫學系，她接受當地媒體訪問時表示，讀大學是她長年的夢想，但因現實不允許，一再將夢想推遲，現在終於實現了。

為何女事主想重返校園？ 利納雷斯入學後不久，3名同班女同學本月10日就在Twitter上傳影片，嘲笑她已是「40歲的大媽，應該退休而不是讀大學」，旋即成為網絡熱話，她們涉年齡歧視的言詞，亦引起網友公憤。 利納雷斯說，新冠疫情期間想到重返校園，經營了近11年的小店被迫關門後，她對前途迷茫，最後在家人支持下決定讀大學。丈夫告訴她，如果她想唸書，家人會竭盡所能幫助她開拓新事業，而選擇生物醫學系則是受到母親曾經做護士的啟發。