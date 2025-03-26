46歲麻醉師因一荒謬原因 企圖推老婆落山被捕 網民︰事有蹊蹺

美國夏威夷發生駭人聽聞的殺妻未遂案，46歲知名麻醉師柯尼希(Gerhardt Konig)在一處景點，襲擊36歲核子工程師妻子艾麗爾(Arielle)，並企圖將她推落山，隨即被捕，而其犯案原因極其荒謬。
以針筒注射 再用石塊襲擊妻子
案發在夏威夷歐胡島著名景點帕利觀景台(Pali Lookout)，當地警方透露，這對居住在茂宜島(Maui)價值150萬美元豪宅的夫妻，周一(24日)前該景點遊玩時，柯尼希先以拳頭和石塊攻擊妻子頭部，然後更企圖將她推下懸崖步道。同樣駭人的是，他還拿出兩支針筒攻擊妻子，目前未知針筒內裝有甚麼藥物。
女事主抓緊樹木 避過死劫
一名目擊者稱，當時「看到一名女子滿臉是血地呼救……若非她及時抓住樹木，後果不堪設想」。艾麗爾頭及面部受重創送院，同醫護指證遭受丈夫襲擊。警方最終一條高速公路附近，追截到徒步逃跑的柯尼希。
因妻子「拒絕合照」而施襲 網民︰早有預謀
艾麗爾表示，丈夫是因為她不肯跟她合照而襲擊她。案件令網民議論紛紛，有人偵探上身、胡亂猜測，懷疑柯尼希早有預謀，故意叫妻子到崖邊自拍，待拍出二人笑意盈盈的合照後，再把她推落山，以把案件塑造成意外墮崖，而最後的甜蜜合照就可以作為他倆關係親密的證據，未料妻子不肯合作，便出手襲擊她。