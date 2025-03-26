46歲麻醉師因一荒謬原因 企圖推老婆落山被捕 網民︰事有蹊蹺

美國夏威夷發生駭人聽聞的殺妻未遂案，46歲知名麻醉師柯尼希(Gerhardt Konig)在一處景點，襲擊36歲核子工程師妻子艾麗爾(Arielle)，並企圖將她推落山，隨即被捕，而其犯案原因極其荒謬。

以針筒注射 再用石塊襲擊妻子

案發在夏威夷歐胡島著名景點帕利觀景台(Pali Lookout)，當地警方透露，這對居住在茂宜島(Maui)價值150萬美元豪宅的夫妻，周一(24日)前該景點遊玩時，柯尼希先以拳頭和石塊攻擊妻子頭部，然後更企圖將她推下懸崖步道。同樣駭人的是，他還拿出兩支針筒攻擊妻子，目前未知針筒內裝有甚麼藥物。