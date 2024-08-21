49歲美魔女高空跳傘慶生　降傘未能全開急墮慘死(有片)

俄羅斯一名49歲婦人為了歡慶生日，選擇與朋友一起參加高空跳傘，詎料從2,650英尺(約807米)的高空躍出機艙時，降落傘居然無法完全打開，導致她以高速墜落在一棵樹上，導致全身多處骨折，送院搶救多日後，仍宣告傷重不治。

綜合報道，來自俄羅斯基洛夫州的婦人Olga Ershova為了歡慶自己的49歲生日，從來沒有跳過傘的她，選擇在上月27日和2名朋友一起參加當地一間飛行訓練場的高空跳傘活動。詎料，當Ershova在離地2,650英尺高的機艙內，最後一個躍出，但她的降落傘卻沒有完全張開，導致她迅速下墜，飛行教練發現異常後，立刻透過通訊器不斷大喊「備用傘」，希望她能夠打開副傘自救，惟Ershova最終還是重摔在一棵樹上，身體多處嚴重骨折。