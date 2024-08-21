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國際
2024-08-21 14:43:00

49歲美魔女高空跳傘慶生　降傘未能全開急墮慘死(有片)

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49歲美魔女高空跳傘慶生，降傘未能全開急墮慘死。(X)

49歲美魔女高空跳傘慶生，降傘未能全開急墮慘死。(X)

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俄羅斯一名49歲婦人為了歡慶生日，選擇與朋友一起參加高空跳傘，詎料從2,650英尺(807)的高空躍出機艙時，降落傘居然無法完全打開，導致她以高速墜落在一棵樹上，導致全身多處骨折，送院搶救多日後，仍宣告傷重不治。

綜合報道，來自俄羅斯基洛夫州的婦人Olga Ershova為了歡慶自己的49歲生日，從來沒有跳過傘的她，選擇在上月27日和2名朋友一起參加當地一間飛行訓練場的高空跳傘活動。詎料，當Ershova在離地2,650英尺高的機艙內，最後一個躍出，但她的降落傘卻沒有完全張開，導致她迅速下墜，飛行教練發現異常後，立刻透過通訊器不斷大喊「備用傘」，希望她能夠打開副傘自救，惟Ershova最終還是重摔在一棵樹上，身體多處嚴重骨折。

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Ershova最後一個躍出機艙，但她的降落傘沒有完全張開，導致她迅速下墜。(X) Ershova最終還是重摔在一棵樹上，身體多處嚴重骨折。(X)

民眾質疑首次跳傘無教練陪同

Ershova的親戚指出，她被送往醫院時還有生命跡象，甚至經過幾天的治療，一度有好轉的跡象，然而最終仍因傷勢惡化不治。事件曝光後，許多人對於Ershova第一次跳傘竟然沒有教練陪同而感到不可思議。當局也已針對今次事件展開刑事調查，以釐清事件中是否有人為因素介入，或是飛行俱樂部的疏失。

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