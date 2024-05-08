5中國遊客泰國被綁架勒索　11人涉案包括兩泰警

泰國發生一宗中國遊客被綁架勒索案，遊客轉賬250萬泰銖（約48萬人民幣）後被釋放。據悉，泰國警方已鎖定11名涉案人員，包括兩名現任泰國警察，團夥亦有前任泰國警察及中國公民，其中7人已被捕，3人在逃，另1人身份待確認。中國外交部全球領事保護與服務緊急呼叫中心昨(7日)確認事件，稱持續關注進展。

《南方都市報》及多間泰國媒體報道，泰國曼谷丁丹（Din Daeng）警察局日前披露一宗涉及中國遊客的綁架勒索案件。警方接到中國遊客報案稱，有自稱泰國警察的人綁架並勒索多名中國遊客。在4月25日，有多名自稱是泰國警察的男子闖入中國遊客居住的酒店房間，稱5名中國遊客違反當地法律，需要到警察局接受調查。

有人召老撾女子入房 及後被指犯罪帶走

據了解，該群受害者當日約定在事發酒店見面，溝通了要換匯的事情以在泰國使用。及後有受害者聯絡了一名老撾女子，當她到達房間僅8分鐘後，三名疑犯進入酒店，聲稱自己是警察，並稱受害者已犯罪。

轉賬48萬人幣後獲釋

根據監控畫面顯示，犯罪團夥將中國遊客扣押並帶上停在酒店外汽車內，帶往偏僻的地方。途中犯罪團夥成員試圖威脅中國遊客向指定賬戶轉賬。因擔心被捕，被帶走的中國遊客聯繫了在柬埔寨的中國朋友，將250萬泰銖（約48萬人民幣）轉入了犯罪團夥中一名中國公民的賬戶，及後他們獲釋。被綁架勒索的中國遊客翌日前往警局報案。