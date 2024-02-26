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國際
2024-02-26 13:53:00

5千幾蚊讀洗廁所　新加坡：去年逾500人報讀

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5千幾蚊讀洗廁所，新加坡：去年逾500人報讀。(網上圖片)

5千幾蚊讀洗廁所，新加坡：去年逾500人報讀。(網上圖片)

新加坡政府的技能創前程個人資源庫(MySkillsFuture Portal)推出洗廁所課程，教導清潔工基本的廁所清潔和補充消耗品所需的基本知識和技能，學費介於110新加坡元(640港元)880新加坡元(5,120港元)，目的在於讓清潔業專業化，並提高清潔工人的工資，去年有逾500人報讀。

綜合報道，新加坡技能創前網提供的洗廁所專業課程，從清除衛生設備和配件、地板、牆壁，到補充衞生區域的消耗品，單是網站搜尋「廁所」(Washroom)關鍵字就有37個相關課程，學費介於110880新加坡元。新加坡技能創前程與國家環境局指出，洗廁所基本課程是一項新技能資格培訓課程，專門為所有在職和有打算加入清潔業的人所設計，目的就是想讓清潔業專業化，並提高清潔工人的工資。通過課程，學員能學到清潔劑的正確使用方式，也會學到相關安全知識，對於如何有效提升清掃效率相當有幫助。

單是網站搜尋「廁所」(Washroom)關鍵字就有37個相關課程。(網頁截圖)

單是網站搜尋「廁所」(Washroom)關鍵字就有37個相關課程。(網頁截圖)

網民：新加坡無文憑不能生存

新加坡技能創前程與國家環境局說，目前新加坡已有多家機構都有提供此課程，2023年報名人數甚至有逾500人，並指，上課可以提高學員清潔技術的熟練程度，對他們的職業發展非常有益。

相關貼文引起不少網民討論，有網民指出，如今連洗廁所的課程都出現，未來怕是連倒垃圾也需要有文憑的時代，另有網民留言：「沒有洗廁所的專業文憑，別想當洗廁所員工了」、「洗廁所也要文憑，新加坡沒有文憑真的不能生存了」。

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