5千幾蚊讀洗廁所　新加坡：去年逾500人報讀

新加坡政府的技能創前程個人資源庫(MySkillsFuture Portal)推出洗廁所課程，教導清潔工基本的廁所清潔和補充消耗品所需的基本知識和技能，學費介於110新加坡元(約640港元)到880新加坡元(約5,120港元)，目的在於讓清潔業專業化，並提高清潔工人的工資，去年有逾500人報讀。

綜合報道，新加坡技能創前網提供的洗廁所專業課程，從清除衛生設備和配件、地板、牆壁，到補充衞生區域的消耗品，單是網站搜尋「廁所」(Washroom)關鍵字就有37個相關課程，學費介於110到880新加坡元。新加坡技能創前程與國家環境局指出，洗廁所基本課程是一項新技能資格培訓課程，專門為所有在職和有打算加入清潔業的人所設計，目的就是想讓清潔業專業化，並提高清潔工人的工資。通過課程，學員能學到清潔劑的正確使用方式，也會學到相關安全知識，對於如何有效提升清掃效率相當有幫助。