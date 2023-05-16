5歲中法混血女童 慘遭生父割喉殺死 生父跳樓亡

一名中法混血的5歲女童，日前在法國庫爾伯瓦市慘被法籍生父割喉殺死，生父其後割喉兼跳樓身亡。據報出事前女童母親獲頒禁制令，禁止前夫接觸她及女兒，而她當時正在前夫住處想接回女兒，但與女兒同淪為「人質」。
慘遭殺害的是5歲的克洛伊(Chloe)，當地警方於本月11日午夜接獲克洛伊母親一名女友人報案，稱女童母親失聯，而她事前曾說要去前夫寓所接回女兒。警員於翌晨零時許在庫爾伯瓦市Faubourg de l'Arche區一公寓2樓一單位登門調查，屋內男子魯菲阿克(Mickael Rouffiac)起初拒絕應門，但女童母親之後突然開門，當時她全身赤裸且非常驚慌。
兇殺案｜男子殺女後 割喉再跳樓
魯菲阿克見警員入屋，立即脅持女兒躲進浴室，著警員離開。未幾他突走出露台，當時滿臉是血，之後一躍而下，身受重傷，據報他跳樓前曾割喉。警員在浴室發現克洛伊，她喉嚨有傷，心肺功能停止，最終傷重不治；而魯菲阿克送院延至14日死亡。
據報克洛伊的母親生於1986年，來自中國，她於5月5日向法庭申請禁制令。當地傳媒指，魯菲阿克曾在中國居住多年，案發前與女方分居，雙方關係緊張。據女事主友人稱，魯菲阿克是控制狂，操控她的生活及財政，有鄰居則形容魯菲阿克平日彬彬有禮，而上月他曾到處張貼啟示，稱妻子帶走女兒後不知所終，對此感到傷心又擔心女兒安全，呼籲街坊提供線索。