5歲中法混血女童 慘遭生父割喉殺死 生父跳樓亡

一名中法混血的5歲女童，日前在法國庫爾伯瓦市慘被法籍生父割喉殺死，生父其後割喉兼跳樓身亡。據報出事前女童母親獲頒禁制令，禁止前夫接觸她及女兒，而她當時正在前夫住處想接回女兒，但與女兒同淪為「人質」。

慘遭殺害的是5歲的克洛伊(Chloe)，當地警方於本月11日午夜接獲克洛伊母親一名女友人報案，稱女童母親失聯，而她事前曾說要去前夫寓所接回女兒。警員於翌晨零時許在庫爾伯瓦市Faubourg de l'Arche區一公寓2樓一單位登門調查，屋內男子魯菲阿克(Mickael Rouffiac)起初拒絕應門，但女童母親之後突然開門，當時她全身赤裸且非常驚慌。