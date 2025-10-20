5歲女童遭性侵毆打險死　疑犯竟是9歲及10歲孩(有片)

美國俄亥俄州發生一宗駭人聽聞的兒童性暴力事件，一名5歲女童慘遭性侵、毆打，被發現時血跡斑斑、頭皮剝落，在田間奄奄一息。警方循線調查，發現兇手竟是分別僅得9歲和10 歲的兒童，震驚民眾。
綜合報道，事發於9月13日於凱霍加郡(Cuyahoga County)，女童母親悲痛表示，當天她將女兒送到親戚家玩，待了幾個小時。不知何故，女孩竟然獨自離屋，當天晚上被發現倒在田地上失去意識，渾身血跡。母親接到電話後趕到現場，正好看見寶貝女兒被抬上救護車，她回憶起驚悚的場面，哭訴：「景象令人難以置信，我的女兒完全面目全非。她的頭髮被扯掉，渾身都是瘀傷和鮮血。她的眼睛裡全是血，嘴唇和口裡全是血，指甲裡沾滿了碎片和污垢。」
2疑犯面臨8宗罪 受害女童精神創傷
凱霍加郡檢察官15 日表示，疑犯為一名 9 歲男孩和一名 10 歲女孩，不過因「此案性質敏感」，因此不會分享更多資訊與評論。不過檢察官表示，2 位疑犯面臨的指控包括4項強姦罪、2項綁架罪、1項謀殺未遂罪和1項勒死罪。
受害女童在住院一個星期後恢復意識，醒來受到精神創傷，至今1個月仍然受驚掙扎。女童母親表示，女兒醒來時會尖叫：「他們要殺了我！」母親說：「從 5 歲女孩口中聽到這句話令人心碎，我只希望正義到來，女兒能恢復正常兒童該有的樣子。」