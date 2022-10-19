5歲女膠袋笠頭遭狠母割喉勒斃 死前喊住哀求別下手 稱「我一直很乖」

美國德州一名疑有精神問題的女子認為5歲女兒「邪惡」，遂開車將女兒載去一處森林殘殺，女童死前向母親苦苦哀求，說「我一直很乖(I've been good)」，畫面令人心痛。
綜合美國《紐約郵報》、英國《每日郵報》報道，案發於周日(16日)，居於德州哈里斯縣(Harris county)湯鮑爾市(Tomball)的37歲女子梅利莎(Melissa Towne)，驅車把5歲女兒(Nichole Bradshaw)送到急症室，說女兒受了重傷。醫護發現女童在車上已沒生命跡象，頭部被洗衣店膠袋包裹著，頸部有勒痕，面部有瘀傷，且有被割喉傷口，醫護即時報警。
警方隨即將梅利莎拘捕，並在她衣袋裡搜出凶刀。梅利莎坦承殺害女兒，稱她認為女兒「邪惡」(evil)，「不想再對著她」，便開車將女兒送到一處童軍營地下手。期間，她用刀割女兒喉部，見她沒死去，便用膠袋包裹女兒頭部，將她勒斃，過程約30分鐘。梅利莎說，勒頸前，女兒哀求她不要下手，拼命喊叫「但我一直很乖」，她回說「不要再掙扎了」。
疑兇有犯案前科
報道指，梅利莎過往曾因襲擊、刑毀、非法闖入被捕。一名男子稱，鄰舍都知道梅利莎有精神問題，曾因他家裡的郵箱，無緣無故地跟他吵架，又見過對方用棒球棍打自己的車子。家人指，女童純真善良，家人都很愛錫她，估不到如此慘劇會發生在一個天真爛漫的小孩身上。女童的姨姨說，女童從沒傷害過人，很愛小動物，連螞蟻也不會踩死，「她不該有這樣的下場」。
警方已落案控告梅利莎一級謀殺，法官把保釋金定在1,500萬美元(約1.17億港元)。