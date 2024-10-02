5歲男童玩迪士尼過山車開動20秒後心臟驟停 母被逼坐完全程才可求救

美國佛羅里達州一對夫婦最近帶5歲兒子到迪士尼世界玩樂，豈料發生驚魂記。與兒子坐過山車時，僅行駛了20秒，兒子突然心臟驟停陷昏迷，身旁母親全程試圖喚醒卻不果。待過山車停下後，母親慌忙抱著他落車向職員求救，最後幸得職員和陌生人的幫助，兒子捱到救護直升機將他送院。
事件發生9月21日，Ernesto Tagle與父母事發時坐Guardians of the Galaxy過山車，坐在車上置身電影《銀河守護隊》的3D影像中。母親Christine Tagle在車卡停下後快手抱著Ernesto落車，將他放在地上後做胸外心臟按壓，職員也同時使用自動心臟除顫機，助Ernesto恢復心跳。父親則尋找現場有沒有醫護人員，幸運地遇上一對分別任護士和緊急醫療技術員的夫婦；在Ernesto開始抽搐時，兩人加入協助，直到急救員到來。急救員一邊繼續為Ernesto施心外壓，一邊將他送上直升機前往醫院。
檢查發現患罕見心臟病
經過連串檢查後，Ernesto原來患有兒茶酚胺多形性心室心動過速(CPVT)，是一種遺傳心臟疾病。該病可引致昏厥甚至是猝死，通常於運動或受壓力的時候發作。家人在社交網上載的圖片顯示，Ernesto病況不輕，身上插滿喉管，幸接受緊急手術後挽回一命，父親說兒子幸沒有腦部或心臟受損。Ernesto也日漸康復現已回家。
呼籲父母學心肺復甦法
他的父母感謝事發時周圍旁人的幫助，兒子才得救。他們也呼籲父母要學胸外心臟按壓，他們一直不知兒子患了隱性心臟病；若非母親Christine及時施心外壓，以及迪士尼有心臟除顫機，加上職員和那對醫護夫婦幫助，後果不堪設想。