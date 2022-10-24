5歲童有前世記憶稱是黑人女性轉世 母親逐一查證 「超脗合」令人毛骨悚然

路克稱自己前世是一個名叫Pam的黑人女性。(互聯網)

《紐約郵報》報道，母親埃麗卡(Erika)對霍士2台講述5歲兒子路克(Luke Ruehlman)的詭異經歷，稱從兩歲起路克就經常對她提起一個名叫「Pam」的女子，她莫名其妙，因為全家人都不認識這個名子的女子。其後，路克某天終於對她說明，稱自己以前是一個女性，但死了，上了天堂，見到上帝，結果上帝把她推回地上，就變成了嬰兒，「(媽媽)你幫我取名Luke」。

信不信由你……美國俄亥俄州一名5歲男童聲稱有前世記憶，指自己前世是一名黑人女性，母親逐一查證後，很多現實細節都跟兒子的說法脗合，嚇得她毛骨悚然。

埃麗卡說，路克之後說出更多令毛管直豎的細節，指他曾經乘火車前往芝加哥，但現實情況是，他們一家人住在俄亥俄州辛辛那提，從未去過芝加哥，「他常說：『我以前是一個女孩，有一頭黑髮』，或會說：『還是女孩，會戴著耳環』。」

埃麗卡出於好奇便上網查證，結果發現一名叫Pam Robinson的黑人女子，1993年芝加哥帕克斯頓酒店的一場大火中喪生，這場大火共奪去19條人命。

男童與前世有相似之處

事件曝光後，探討超自然事件的電視節目《The Ghost Inside My Child》找上路克一家，節目組找來一堆30多歲黑人女性的照片，要路克指出哪位是「Pam」，路克毫不猶疑就一下指出正確的人，讓眾人驚訝不已。

母親埃麗卡其後聯絡上Pam的家屬，希望能了解對方生前的事，結果發現兒子與Pam之間有些奇怪的共通點，例如兩人都愛美國失明歌手Stevie Wonder的歌，以及愛玩電子琴，巧合之處讓母親感到難以置信。