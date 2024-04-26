5歲金毛犬獨坐8小時飛機無水飲　心臟驟停慘死令主人心碎(有片)

巴西一名男乘客日前搭乘國內航班時，額外多付費用讓愛犬一同搭機，詎料，航空公司誤將狗狗安排到另一架飛機，發現雖從速安排狗狗搭乘另一架飛機返回，惟在長達8小時內幾乎無水可喝，獨自在客機貨艙內承受環境及心理壓力下，導致狗狗不幸離世，令飼主悲痛萬分。

綜合報道，巴西男子João Fantazzini周一(22日) 在聖保羅的機場，準備乘搭戈爾航空(Gol Airlines)飛往中西部馬托格羅索州錫諾普，航程一般只需2.5小時至3小時，為了讓其5歲愛犬Joca一起同機出發，即使狗狗只能寄貨艙，仍額外支付費用給航空公司。詎料航空公司卻錯誤將Joca送上另一航班，飛行3.5小時到福塔雷薩國際機場，直至發現出錯，緊急安排Joca搭乘另一架班機返回聖保羅，但在起飛前又在跑道等了近90分鐘，最終兩次航程合共長達8小時，Joca僅飲用到少量的水，加上獨自在客機貨艙內承受環境及心理壓力下，結果不幸身亡。