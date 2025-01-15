5種行為易引起機場安檢員懷疑 或耽誤登機 航空專家提醒：勿打太多呵欠

過機場安檢，一時不為意，可能會耽誤登機。美國一名航空安全專家提醒旅客，一些看似正常的行為，過安檢時可能會引起運輸安全管理局(TSA)人員的警戒，因而加強檢查或查問。
《紐約郵報》報道，丹佛大都會州立大學航空管理學教授普賴斯(Jeff Price)，有豐富的機場管理資歷，以及33年的航空安全經驗，他提醒航班旅客通過TSA安檢時，應注意以下行為。
1.服裝是否適合出發地或目的地的天氣
普賴斯指，如果旅客身穿的服裝與出發或到達地點的天氣不符，可能會引起檢查員懷疑，從而導致TSA發出危險警報。
2.是否打太多呵欠
普賴斯警告，「誇張的呵欠，大量的呵欠，這可能會引起注意」。因為當人們感到重大壓力時，往往需要更多氧氣，打呵欠時可以吸入氧氣；如果頻頻打呵欠會令檢查員懷疑正處於緊張、受壓狀態，可能「身有屎」。
3.與檢查員缺乏眼神接觸
普賴斯指出，人們若刻意回避檢查員眼神，可能會被認為心虛或可疑。
4.與檢查員過度交談
普賴斯指，與TSA人員「熱情」交談可能被他們認為可疑，「有時這會被視為試圖分散他們的工作專注力，尤其是操作X光設備、使用篩選技術的檢查員」。
5.身上的香水味太濃
安檢人員以嗅覺辨識某些行為，若過度使用香水，他們可能會懷疑旅客試圖掩蓋另一種氣味。
專家：應誠實地配合檢查員
但普賴斯強調，通常不是單一行為就會引起安檢人員警覺，而是一連串的行為模式。他建議旅客，過安檢時應專注完成相關程序，避免不必要的舉動，且要誠實地配合航空公司和安檢人員的要求。