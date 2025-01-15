5種行為易引起機場安檢員懷疑 或耽誤登機 航空專家提醒：勿打太多呵欠

圖為TSA人員在機場進行安檢。(資料圖片)

過機場安檢，一時不為意，可能會耽誤登機。美國一名航空安全專家提醒旅客，一些看似正常的行為，過安檢時可能會引起運輸安全管理局(TSA)人員的警戒，因而加強檢查或查問。

《紐約郵報》報道，丹佛大都會州立大學航空管理學教授普賴斯(Jeff Price)，有豐富的機場管理資歷，以及33年的航空安全經驗，他提醒航班旅客通過TSA安檢時，應注意以下行為。

1. 服裝是否適合出發地或目的地的天氣

普賴斯指，如果旅客身穿的服裝與出發或到達地點的天氣不符，可能會引起檢查員懷疑，從而導致TSA發出危險警報。