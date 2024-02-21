50歲婦枕頭塞肚 24年扮大肚17次 騙百萬津貼終失手 男友即做污點證人

意大利一名50歲婦人，24年來懷孕17次，合共領取了達11萬歐元(約93萬港元)的懷孕及育兒津貼，又向公司拎產假，但原來她一直以如同拍戲的方法，用枕頭塞肚扮大肚，至早前才終於東窗事發被捕。其相識逾10年的男友在案發後為求自保，立即轉做污點證人頂證她。
現年50歲的婦人Barbara Ioele過去四分一世紀以來，幾乎是「無間斷懷孕」，報稱在17次懷孕中，誕下了5名子女，有餘12次小產。5名子女分別叫Benedetta、Angelica、Abramo、Letizia及Ismaele，但從未沒有人見過他們。
涉事婦人自2000年起，藉著懷孕呃津貼11萬歐元後，卻似仍未「知足」，以50歲高齡再度「懷孕」，並聲稱於去年12月誕下寶寶，欲重施故技再呃錢，卻不知當局已起疑心，在她這回「懷孕」之初已一直監視她，最終揭發她造假，並同時指控過去17次懷孕都是子烏虛有。
扮大肚｜扮孕婦步姿 搵診所發假出生證明
事件成為當地新聞頭條，有報道指，Ioele除了「枕當塞肚」扮大肚，以及平日模仿懷孕步行姿態，以力保神似外，同時亦靠一間羅馬診所發出的出生證明，以及其他偽造文件來呃津貼及呃產假。
她的55歲男友Davide Pizzinato被視為共犯，他向警方供稱，在二人於2012年成為情侶後，他已知道她「假懷孕呃錢」，並將一切從實招來，以換取減刑。據報Ioele已被判囚1年6個月。