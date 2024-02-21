50歲婦枕頭塞肚 24年扮大肚17次 騙百萬津貼終失手 男友即做污點證人

意大利一名50歲婦人，24年來懷孕17次，合共領取了達11萬歐元(約93萬港元)的懷孕及育兒津貼，又向公司拎產假，但原來她一直以如同拍戲的方法，用枕頭塞肚扮大肚，至早前才終於東窗事發被捕。其相識逾10年的男友在案發後為求自保，立即轉做污點證人頂證她。

現年50歲的婦人Barbara Ioele過去四分一世紀以來，幾乎是「無間斷懷孕」，報稱在17次懷孕中，誕下了5名子女，有餘12次小產。5名子女分別叫Benedetta、Angelica、Abramo、Letizia及Ismaele，但從未沒有人見過他們。