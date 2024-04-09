50隻收容所浪浪當伴讀　萬人敲碗想重返小學(有片)

美國德拉瓦州一名小學教師，發起一個小狗治療計畫，讓收容所裡的救援小狗進入校園陪伴孩子們讀書，引進逾50隻6至12個月大的小狗，旨在幫助小學生提升閱讀能力、激勵高效率完成作業，並改善孩子的心理健康，在提升教育品質之餘，亦為校園與教室增添歡笑聲。
這項計劃被命名為「救援故事小狗計畫」(Foster Tales Puppy Therapy)，發起人Brooke Hughes是當地一間小學的教師，Brooke Hughes受訪時表示，這個計畫的靈感來自於自己在疫情期間收養的一隻狗狗，他深深感受到動物為心靈上所能帶來的力量，因此向學校單位申請在一年級的一個班中嘗試，並與賓夕凡尼亞州的救援組織「Rags 2 Riches」合作，第一輪試驗獲得學生的熱烈反應，令他喜出望外。
發起人：小狗治療計畫是三贏方案
Brooke Hughes表示，可愛的狗狗讓那些原本有閱讀障礙的學生開始抓緊機會坐下來，捧著書慢慢地唸給旁邊的小狗聽，而純真的狗狗根本不在乎小孩子唸得是否正確，光是坐著已經給予相當大的情緒支持。Brooke Hughes笑稱：「我認為這是三贏，學生受益於開啟閱讀習慣、救援組織也騰出些空間拯救更多動物，而校方工作人員也樂見校園裡出現這麼多可愛狗狗。」為了讓這個計畫持續順利運作，學生與家長們都自願在平日晚上或是週末照顧小狗，「Rags 2 Riches」也慷慨承擔許多財務費用，提供部分照顧動物所需的必需品，在這樣的相處之下，同時讓許多進到校園的狗狗，在幾星期內就被家長與學生收養，形成美好的循環。這個計畫亦獲多名網民支持，至今已有逾十萬人點讚，不少人留言表示羨慕，亦有人稱希望能重返小學跟小狗一起。