50隻收容所浪浪當伴讀　萬人敲碗想重返小學(有片)

美國德拉瓦州一名小學教師，發起一個小狗治療計畫，讓收容所裡的救援小狗進入校園陪伴孩子們讀書，引進逾50隻6至12個月大的小狗，旨在幫助小學生提升閱讀能力、激勵高效率完成作業，並改善孩子的心理健康，在提升教育品質之餘，亦為校園與教室增添歡笑聲。

這項計劃被命名為「救援故事小狗計畫」(Foster Tales Puppy Therapy)，發起人Brooke Hughes是當地一間小學的教師，Brooke Hughes受訪時表示，這個計畫的靈感來自於自己在疫情期間收養的一隻狗狗，他深深感受到動物為心靈上所能帶來的力量，因此向學校單位申請在一年級的一個班中嘗試，並與賓夕凡尼亞州的救援組織「Rags 2 Riches」合作，第一輪試驗獲得學生的熱烈反應，令他喜出望外。