53歲婦殺夫肢解分屍 社交平台扮他仍在生 隱瞞近年半

澳洲悉尼一名婦人把丈夫殺害後，將他肢解分屍，然後控制他的社交平台帳號後銀行戶口，以令外界以為他仍然在生。在案發後的近一年半時間內，竟無人知道男事主已死。

此案件於2023年因男事主的親友報警指他失蹤、警方調查至今年1月終被揭發。男主事是62歲來自埃及的移民Mamdouh Noufl，根據家人口供，相信他早於2023月5月已失蹤。

肢解案｜涉以電鋸分屍 棄於工業區 並更換家中地板

被控謀殺的是其53歲妻子Nirmeen，二人同住於悉尼市郊Greenacre。警方懷疑，Nirmeen是因金錢理由而動殺機，但未有公布她行兇手法，只稱她涉嫌以刀及電鋸分屍，然後把屍塊棄於悉尼西南部工業區的多個垃圾桶內，遺骸可能已永遠無法找到。另據報Nirmeen之後更換家中的地板並徹底清潔，相信是想消滅證據。