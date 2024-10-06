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國際
2024-10-06 16:46:43

53歲婦殺夫肢解分屍 社交平台扮他仍在生 隱瞞近年半

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Noufl在家中「消失」，警指他已被妻子殺害肢解。(互聯網)

Noufl在家中「消失」，警指他已被妻子殺害肢解。(互聯網)

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澳洲悉尼一名婦人把丈夫殺害後，將他肢解分屍，然後控制他的社交平台帳號後銀行戶口，以令外界以為他仍然在生。在案發後的近一年半時間內，竟無人知道男事主已死。

此案件於2023年因男事主的親友報警指他失蹤、警方調查至今年1月終被揭發。男主事是62歲來自埃及的移民Mamdouh Noufl，根據家人口供，相信他早於2023月5月已失蹤。

肢解案｜涉以電鋸分屍 棄於工業區 並更換家中地板

被控謀殺的是其53歲妻子Nirmeen，二人同住於悉尼市郊Greenacre。警方懷疑，Nirmeen是因金錢理由而動殺機，但未有公布她行兇手法，只稱她涉嫌以刀及電鋸分屍，然後把屍塊棄於悉尼西南部工業區的多個垃圾桶內，遺骸可能已永遠無法找到。另據報Nirmeen之後更換家中的地板並徹底清潔，相信是想消滅證據。

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警方人員到場調查。(互聯網) 死者Mamdouh Noufl。(互聯網) 警方人員到場調查。(互聯網) 警方人員到場調查。(互聯網) Mamdouh Noufl失蹤多時，疑已被妻子殺害並肢解。(互聯網) 案發住宅。(互聯網) 警方人員到場調查。(互聯網) 死者Mamdouh Noufl。(互聯網) 警方人員到場調查。(互聯網) 警方人員到場調查。(互聯網) 死者Mamdouh Noufl。(互聯網)

肢解案｜友人鄰居以為男事主外遊

據報Noufl最後出現在家中已是2023年5月的事，但他出事前有外遊計劃，跟他相熟的人可能以為他出了門。直至7月1日，朋友發現聯絡不上他，認為事有蹊蹺，懷疑他失蹤，於是報警。

肢解案｜死者社交平台及銀行帳戶仍有活動 

調查人員起初發現Noufl在社交網站仍有活動，而且有登入過銀行帳戶。但後來估計這些帳戶其實是由其妻子Nirmeen控制，因此才令遠在埃及的家人以及身在澳洲的朋友，花了那麼長時間才發覺他失蹤。

Noufl的一名友人說︰「他是個非常、非常安靜的人。總是笑臉迎人，非常專注於他的工作」，當發現聯絡不上他後，「我當然很擔心。我心想他一定出了甚麼不好的事」，結果一語成讖。鄰居則稱事前沒有聽到吵鬧聲、亦沒見過可疑人物，起初以為他出了門，沒料已被殺害斬件。Nirmeen已被捕，案件目前正在審理。

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