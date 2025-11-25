56歲失業漢喬裝亡母領退休金3年終被識破 警方上門驚見木乃伊。（示意圖）

意大利曼圖亞（Mantua）一名56歲失業護理師，被控成其亡母Graziella Dall'Oglio騙取退休金，並將母親的遺體藏在家中直到成為「木乃伊」。這名男子在母親過世後的3年間，詐領數千歐元，直到近日在政府辦公室換身份證時露出破綻。 根據意大利《晚郵報》（Corriere della Sera）報道，這名男子的母親Graziella Dall'Oglio約在3年前以82歲之齡去世。但她的兒子並未正式通報，反而將遺體用床單包裹並塞進睡袋中，藏在家中洗衣房。隨著時間推移，遺體已呈現明顯木乃伊化。 為了持續領取母親的退休金，這名男子喬裝母親，與電影《肥媽先生》劇情相似。他不僅塗上唇膏和粉底，還戴上珍珠頸鍊，甚至剪短頭髮令髮型與母親更相似。本月他前往曼圖亞郊區博爾戈維吉利奧（Borgo Virgilio）的政府辦公室，假扮成母親換身份證。

穿長裙塗指甲油換身份證被識破 然而，一名政府員工察覺到這名「女性」有些異常之處。博爾戈維吉利奧市長阿波迪（Francesco Aporti）向《晚郵報》表示，「他穿著長裙，塗著唇膏和指甲油，戴著頸鍊和舊式耳環。但近看他的頸太粗，皺紋很奇怪，手上的皮膚看起來不像85歲女性的皮膚。他的聲音是女性化的，但偶爾會變低沉，聽起來像男性。」

該名員工迅速向警方通報此事，並通知當地市長。當局比對了真正的Graziella與其兒子的官方照片後，懷疑有人欺騙退休金。根據報道，這名男子透過母親的退休金以及3棟地產組合，每年獲得約5萬3000歐元(約47.5萬港元）的收入。

警方後來前往男子住所搜查，在洗衣房發現了其亡母已木乃伊化的遺體。意大利憲兵隊在聲明中表示，「遺體被床單和睡袋包裹，處於明顯的木乃伊化狀態。」遺體隨後被送往當地醫院殮房進行驗屍。 市長︰非常奇怪 非常非常悲傷的故事 市長表示，「他同意讓警方搜查住處。他們搜查後發現了一具木乃伊化的屍體。她可能是自然死亡，但這將由驗屍確定。這是一個非常奇怪、非常非常悲傷的故事。」 目前這名男子正因涉嫌非法處理屍體和福利詐欺罪接受調查。官方驗屍報告尚未完成，目前尚不清楚該男子是否已被逮捕。

