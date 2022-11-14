56歲婦高齡產女 「經手人」竟是親生兒子 新抱反應超大(有片)

56歲高齡產婦誕女，已足以令人關注，而美國這位婦人所誕的更竟是親生仔的骨肉，就更令人好奇了。新抱對於奶奶做出這種表面上看似「天理不容」的事，反應非常之大，不過並非指摘，反而感激不盡，究竟發生甚麼事？ 住在猶他州的56歲婦人Nancy Hauck，本月2日在辛苦了9小時後，為32歲兒子Jeff，誕下寶貝女，而Jeff一直在旁看著媽媽的分娩過程。除了Jeff外，Jeff的30歲妻子Cambria，以及59歲的爸爸，當時亦齊集在產房。

人工受孕｜56歲婦為兒子夫婦任代母 事件聽來匪夷所思，但不要想歪。真相其實是兒子夫婦經過６年努力，終於在３年前靠人工受孕誕下一對孿女，去年再誕下另一對孿胎，但Cambria在分娩過程中大量出血，須摘除子宮保命，令一心想製造更多小生命的夫婦夢碎。 夫婦誕下雙胞胎後，尚有7個胚胎未用，考慮找代母幫忙。Hauck靈機一觸，何不由自己任代母，為兒子產子？她向兒子提出這大膽構思時「他非常震驚，甚至還哭了」。