56歲男竟因飲汽水搞到要換肝險死！無癡肥唔飲酒都出事

英國一名現年56歲男子，早於40多歲時因感到疲倦及小便刺痛求醫，醫生診斷後指他患上二型糖尿病，兼且還有一種跟糖尿病息息相關的疾病，但他闊佬懶理，持住自己身型不肥、又沒有喝酒等「優勢」，認為自己沒有危險，而繼續其日日喝幾樽汽水的習慣，最終搞到去年須緊急換肝！ 事主Paul Cherry於約9年前，被診斷患上二型糖尿病以及NAFLD(非酒精性脂肪肝，或稱代謝功能障礙相關的脂肪肝病、MASLD)。 非酒精性脂肪肝｜二型糖尿病患者及肥胖者中常見 非酒精性脂肪肝是指患者肝功能失衡而產生脂肪化，常見於二型糖尿病患者(50％患病率約五成)或BMI大於35的成人(患病率約90%)。

若及早發現，可以預防惡化非酒精性脂肪肝，甚至逆轉病情，關鍵良好生活習慣，包括均衡、多樣化、多菜少肉的飲食以及運動等。

非酒精性脂肪肝｜加工食物果糖 過量恐傷肝 食品工業常用的「高果糖玉米糖漿」，常見於汽水或人造果汁中，其進入身體後，會全數被肝臟分解成游離脂肪酸，被身體吸收。天天飲用，對肝臟會有重大影響。 然而Paul持住當時的他僅輕微超重、而且又不胖，便掉以輕心。據報Paul的體重多年來都維持在約224磅，而他身高6呎2吋，表面看來並不胖，平日亦有健身習慣。



非酒精性脂肪肝｜忽覺疲累易怒 無力無胃口體重驟降 醫生叫他增加運動頻率、戒掉蛋糕、糖果及汽水，他統統拋諸腦後，他揚言期間也有嘗試吃得健康一點，但「我偏愛土耳其烤肉，每天又喝3樽汽水」，何來健康？直至2022年中，Paul出現重病徵狀，覺得疲累易怒，而且失去胃口，體重大降；他又發現難以控制自己的肌肉，又常常跌倒，有一次摔斷了兩根肋骨，他說當時「我不知道發生了甚麼事」。

非酒精性脂肪肝｜腹部劇痛得在地上打滾 2022年的一晚，Paul正​​在家裡看電視時，突然感到腹部劇痛，痛到在地板上打滾」，「我以為我要死了」。 送院後掃描顯示他的肝臟有問題，醫生指他急需肝臟移植，但要回家等待捐贈。他當時非常害怕會看不到女兒結婚或孫子長大，「即使是現在，一想到這件事我就會流淚」。當時醫生甚至叫他事先準備好身後事，而他無論去哪裡也會隨身攜帶一袋入院用品，以便醫生打來時可迅速入院，當時「我妻子、女兒和我差不多每天都哭」，直至有一天醫院打來說找到適合肝臟，Paul哽咽回憶：「我向妻子和女兒道別，以防萬一我沒能成功」。