56歲男驗出「無敵抗體」稀釋萬倍仍可殺90%病毒 染疫年半無減退 兼防所有變種株 

中招後幾時要打針？中招後有甚麼症狀，中招後要隔離多久，要怎樣申報？這一系列問題對這位帶有「超級抗體」的男子來說，完全不是煩惱，皆因他自一年半前染疫後，帶有超級抗體，至今並仍處高水平，似乎不會減退，就算將抗體稀釋10,000倍，仍然可防止新冠肺毒，且對目前所有新冠病毒變種株統統有效。

超級抗體｜2020年中驗出超級抗體 這位「抗體超人」是美國喬治亞州56歲前體育記者霍利斯(John Hollis)，據報是目前全球4位擁有同類超級抗體的人之一。霍利斯可算是被意外地驗出「超級抗體」，他是弗吉尼亞州喬治梅森大學(George Mason University)發言人，2020年中被同事委託準備新聞稿，內容是有關一項檢驗曾曝露於新冠肺炎環境人士，體內抗體情況的實驗。霍利斯一次跟同事開會後，透露自己的室友曾感染且病徵很重，但他卻沒事，遂「因利成便」參與實驗。兩日後，霍利斯被告知其唾液及血液樣本，驗出超級抗體。