熱門搜尋:
C觀點 世界盃 陳奕迅演唱會 聖誕節2022 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2022-12-12 20:19:49

56歲男驗出「無敵抗體」稀釋萬倍仍可殺90%病毒 染疫年半無減退 兼防所有變種株 

分享：
霍利斯帶有的抗體堪稱「無敵」。(互聯網)

霍利斯帶有的抗體堪稱「無敵」。(互聯網)

中招後幾時要打針？中招後有甚麼症狀，中招後要隔離多久，要怎樣申報？這一系列問題對這位帶有「超級抗體」的男子來說，完全不是煩惱，皆因他自一年半前染疫後，帶有超級抗體，至今並仍處高水平，似乎不會減退，就算將抗體稀釋10,000倍，仍然可防止新冠肺毒，且對目前所有新冠病毒變種株統統有效。

霍利斯是喬治梅森大學(圖)發言人。(互聯網)

霍利斯是喬治梅森大學(圖)發言人。(互聯網)

超級抗體｜2020年中驗出超級抗體

這位「抗體超人」是美國喬治亞州56歲前體育記者霍利斯(John Hollis)，據報是目前全球4位擁有同類超級抗體的人之一。霍利斯可算是被意外地驗出「超級抗體」，他是弗吉尼亞州喬治梅森大學(George Mason University)發言人，2020年中被同事委託準備新聞稿，內容是有關一項檢驗曾曝露於新冠肺炎環境人士，體內抗體情況的實驗。霍利斯一次跟同事開會後，透露自己的室友曾感染且病徵很重，但他卻沒事，遂「因利成便」參與實驗。兩日後，霍利斯被告知其唾液及血液樣本，驗出超級抗體。

霍利斯的抗體據報對目前所有新冠病毒變種株都有效。(資料圖片)

霍利斯的抗體據報對目前所有新冠病毒變種株都有效。(資料圖片)

超級抗體｜美漢超級抗體 不會隨時間減退

研究人員合推斷，霍利斯應該是在室友中招之前數月，已中過招，並指霍利斯的抗體可識別新冠病毒的所有部分，而並非單一位置，但暫不清楚他擁有超級抗體的原因。霍利斯因而想起2020年3月底曾從歐洲回來，當時有鼻塞情況。據報該研究發現有2%受檢測人士有強勁免疫力，但程度均比不上霍利斯，且會隨時間減退；化驗並顯示就算稀釋10,000倍，亦可殺滅90%新冠病毒。據報霍利斯不像其他人般抗體隨時間減退，最近曾再驗血，超級抗體仍然處於最高水平。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受