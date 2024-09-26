5D記憶晶體紀錄人類基因可保存數十億年　英團隊：為生命留備份(有片)

英國南安普敦大學光電研究中心的團隊宣稱，他們將整組人類基因儲存到「5D記憶晶體」(5D memory crystal)，讓人類的基因可以保存數十億年，為地球生命留下關鍵備份，幫助在滅絕後重建人類社會。
綜合報道，英國南安普敦大學(University of Southampton)的發言人表示，不同於品質會隨時間惡化的資料儲存型式不同，5D記憶晶體可以儲存多達360TB的資訊，好幾十億年都不會遺失，就連在高溫環境也一樣。研究人員表示，目前並沒辦法只靠基因訊息，造出人、動物和植物，但5D記憶晶體持久的特質意味著，若未來取得這樣的進展，將有這些資訊可用。晶體保存在奧地利哈爾施塔特的人類記憶檔案館鹽洞內一個特殊時間膠囊。負責這項研究的教授表示，有了5D記憶晶體可以建立永久性基因庫，等到未來技術成熟時，就有機會重建複雜生物。
晶片加入視覺鑰匙助未來發現者
研究團隊甚至考慮到將來是誰或甚麼會提取這些數據，可能是一個生物或機器，也可能因在如此遙遠的未來後，沒有任何現存想像框架的物種，為了幫助未來的哪個發現的物種，研究人員在晶片上加入了一個視覺鑰匙。主要研究者Peter Kazansky指，視覺鑰匙能夠讓發現者瞭解裡面儲存的是甚麼數據，並且如何使用這些數據。
報道指，「5D記憶晶體」利用超快雷射，把資訊轉換成晶體內部奈米結構的5個不同維度，分別是長度、寬度、 高度、方向和位置，它可以保存高達 360TB 的數據數十億年，可以承受嚴寒、高溫、火災、直接衝擊、宇宙輻射以及高達 1000 攝氏高溫。「5D記憶晶體」早在2014年獲得健力士世界紀錄「最耐用資訊儲存材料」認證，這項技術不只可以用來儲存人類基因組，還可用來保存瀕危物種的基因資訊，為地球生命留下關鍵備份。