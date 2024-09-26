5D記憶晶體紀錄人類基因可保存數十億年　英團隊：為生命留備份(有片)

英國南安普敦大學光電研究中心的團隊宣稱，他們將整組人類基因儲存到「5D記憶晶體」(5D memory crystal)，讓人類的基因可以保存數十億年，為地球生命留下關鍵備份，幫助在滅絕後重建人類社會。

綜合報道，英國南安普敦大學(University of Southampton)的發言人表示，不同於品質會隨時間惡化的資料儲存型式不同，5D記憶晶體可以儲存多達360TB的資訊，好幾十億年都不會遺失，就連在高溫環境也一樣。研究人員表示，目前並沒辦法只靠基因訊息，造出人、動物和植物，但5D記憶晶體持久的特質意味著，若未來取得這樣的進展，將有這些資訊可用。晶體保存在奧地利哈爾施塔特的人類記憶檔案館鹽洞內一個特殊時間膠囊。負責這項研究的教授表示，有了5D記憶晶體可以建立永久性基因庫，等到未來技術成熟時，就有機會重建複雜生物。