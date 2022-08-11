6呎男捐入5呎熊公仔逃避追捕　遭網民留言恥笑

英國曼徹斯特一名通緝犯，不單止偷車、無牌駕駛及入油拒付款，為躲避警方追捕，竟然逃到女友的家中，捐入一隻挖空棉花的5呎高熊公仔裡，幸好警員眼利，察覺這隻熊公仔有異將他拘捕，這名通緝犯的匿藏手法，更遭到網民留言恥笑。

綜合《大陽報》(The Sun)等報道，18歲男子Joshua Dobson於Rochdale鎮，因為偷走一架車、無牌駕駛、入油拒付款而被通緝，之後匿藏在女朋友的家中。警方表示，當日警員進行突擊搜查，其中一名警員留意到角落的一隻熊公仔似乎「在呼吸」，檢查後發現Joshua Dobson竟然在熊公仔的屁股位置開了個窿，挖走部分填充的棉花，就捐進去躲起來。警方特別提到，Joshua Dobson高約6呎高，熊公仔則只有約5呎高。Joshua Dobson被捕後，還承認3月時發生的另1宗汽車盜竊案，他在上周也已經被法院判刑，除了停牌27個月之外，還要監禁9個月。警方還補充說：「希望他在被面過得愉快」。