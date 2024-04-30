6旬翁出國玩只穿薄外套猝死異鄉

大馬一名6旬翁本月與家人赴中國旅遊，不料行程第2天當地氣溫驟降，讓只穿薄外套、患有氣喘的他突暈倒送醫不治。開心出遊卻成悲劇，家屬心痛表示，「沒想到發生在我們身上」。

男子透露，當大家隨團參觀第一個景點時，當時正刮大風下大雨，父親才剛走幾步就開始喘氣，「氣溫從（攝氏）20幾度一下子降到了8、9度，我爸爸當時沒穿到任何保暖外套，只穿了普通的運動外套而已」。

據馬媒《星洲日報》報導，一名不願具名的男子透露，他的父母與二哥一家在本月9日，跟團前往中國北京旅行。沒想到，67歲的父親卻在隔天與他們天人永隔。

男子提到，父親長年患有輕微氣喘，當時他拿出隨身攜帶的噴劑吸氣，休息片刻再繼續跟團行走，不料就暈倒了。「他最後和哥哥說他很辛苦、很冷很喘，導遊馬上攔計程車去醫院，在車上我爸開始咬舌頭，瞳孔也開始放大了……」。

男子表示，當時碰上了大塞車，其他家人只好趕緊再打電話叫救護車。救護車隨後將父親送到醫院搶救50分鐘後，仍宣告不治身亡。他表示，「爸爸走了，媽媽二哥二嫂情緒崩潰，度秒如年，在國外處理一連串手續」。

兒子崩潰：沒想到事情發生在我們身上

男子悲痛地說，「沒想到事情發生在我們身上，開開心心出國玩，爸爸卻失去了生命跡象」。他最後也提醒大家，「如果到其他國家旅遊，請時時刻刻提醒家人，一定要注重安全，不要逞強」。