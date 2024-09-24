6歲男孩遭綁架從此失蹤 73年後姪女玩線上DNA測試意外相遇

一名住在美國東部的79歲老翁在6歲大的時候被人綁架，從此與親生父母離散。拜現今科技進步所賜，透過DNA鑑定和舊報紙等資料的協助，在70多年後老翁終於再度和家人團聚。

6 歲被誘拐 據美聯社報道，1951 年時，當年才6 歲的阿爾比諾 (Luis Armando Albino) 在加州奧克蘭的公園玩耍時被一名婦人誘拐走，從此音訊全無。據《奧克蘭論壇報》當時的新聞報道，警方、當地軍事基地的士兵、海岸警衛隊和其他市府員工都加入了搜尋失蹤男孩的行動。報導稱，調查人員幾乎是把舊金山翻了個遍，而阿爾比諾的哥哥羅傑 (Roger Albino) 也多次受到訊問，但他也只知道是一名頭上纏著頭巾的婦人帶走了他的弟弟。 阿爾比諾的姪女艾勒昆（Alida Alequin）表示，70多年來家人們始終沒有忘記過阿爾比諾，家中也掛著他的照片。阿爾比諾的母親在2005年過世，但她生前一直沒有放棄兒子還活著的希望。

網上DNA測試 報導指出，阿爾比諾被綁架之後就被帶到美國東部交由一對夫妻收養，那對夫妻把他當成親生兒子，他後來成為一名消防員，也曾加入海軍陸戰隊。 而阿爾比諾能夠與家人再度團聚，頭號功臣就是艾勒昆。她說，她第一次意識到叔叔可能真的還活著是在2020年，當時她因為好玩，在網路上進行了DNA測試，結果顯示她與一名男子的配對率為22%，但當時進一步搜索時並沒有得到任何答案。2024年初，她和女兒們再次開始尋找阿爾比諾，她們在奧克蘭公共圖書館發現了《論壇報》文章的縮微膠卷，上面有一張阿爾比諾和哥哥羅傑的照片，讓她更確信自己的想法沒錯，於是向警方通報，而調查人員也決定根據艾勒昆的線索重啟調查，果然就找到了阿爾比諾。

再度團聚 2024年6月24日，在聯邦調查局的協助下，阿爾比諾與家人來到奧克蘭，見到了艾勒昆、她的母親和其他親戚。艾勒昆說，「他們緊緊抓住對方，緊緊地擁抱了很久。然後坐下來聊天，話匣子一開就停不了。」 艾勒昆表示，「我一直下定決心要找到他，誰知道呢，透過我的故事，或許可以幫助其他經歷同樣事情的家庭，我想說的是，不要放棄。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章