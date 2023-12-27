6歲男童獨自搭飛機　嫲嫲接唔到　驚揭孫仔上錯機(有片)

美國一名6歲男童近日獨自乘搭廉航「精神航空」(Spirit Airlines)，從費城前往佛州邁爾斯堡(Fort Myers)找嫲嫲，詎料嫲嫲接機不果，原來男童疑似被帶往登上錯誤航班，行李到達正確機場，人卻降落於距離目的地167英里遠的奧蘭多(Orlando)。對此，航空公司表達歉意，表示已展開內部調查。

綜合報道，6歲男童Casper上周四(21日)人生第一次搭飛機，亦是人生首次獨個搭飛機，詎料他的嫲嫲Maria Ramos來到邁爾斯堡機場接人，卻不見愛孫的蹤影，隨即聯繫精神航空查詢，航空公司則指，Casper錯過了剛抵達邁爾斯堡的航班，Maria Ramos一臉疑問：「他(Casper)不可能錯過航班，我已收到行李的吊牌。」接著她衝上飛機質問空中服務員：「我的孫子在哪由？他在費城被交給你們？」空中服務員回應：「我沒有帶孩子。」嫲嫲焦急之際，卻接到Casper的來電，表示他已經降落，但人卻在奧蘭多。