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國際
2023-12-27 15:48:00

6歲男童獨自搭飛機　嫲嫲接唔到　驚揭孫仔上錯機(有片)

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6歲男童獨自搭飛機，嫲嫲接唔到機驚揭孫仔上錯機。(YouTube)

6歲男童獨自搭飛機，嫲嫲接唔到機驚揭孫仔上錯機。(YouTube)

美國一名6歲男童近日獨自乘搭廉航「精神航空」(Spirit Airlines)，從費城前往佛州邁爾斯堡(Fort Myers)嫲嫲，詎料嫲嫲接機不果，原來男童疑似被帶往登上錯誤航班，行李到達正確機場，人卻降落於距離目的地167英里遠的奧蘭多(Orlando)。對此，航空公司表達歉意，表示已展開內部調查。

綜合報道，6歲男童Casper上周四(21)人生第一次搭飛機，亦是人生首次獨個搭飛機，詎料他的嫲嫲Maria Ramos來到邁爾斯堡機場接人，卻不見愛孫的蹤影，隨即聯繫精神航空查詢，航空公司則指，Casper錯過了剛抵達邁爾斯堡的航班，Maria Ramos一臉疑問：「他(Casper)不可能錯過航班，我已收到行李的吊牌。」接著她衝上飛機質問空中服務員：「我的孫子在哪由？他在費城被交給你們？」空中服務員回應：「我沒有帶孩子。」嫲嫲焦急之際，卻接到Casper的來電，表示他已經降落，但人卻在奧蘭多。

Maria Ramos一臉疑問：「他(Casper)不可能錯過航班，我已收到行李的吊牌。」(YouTube) 精神航空未有交代男童登錯機原因。(網上圖片) 男童的嫲嫲仍想了解愛孫究竟為何會登錯機，質疑是否因費城的職員沒顧好孫兒，讓他在機場迷路。(YouTube)

精神航空未有交代男童登錯機原因

精神航空事後發聲明指：「Casper一直在精神航空團隊成員的照顧和監督下」，又指，「我們認真對待運送所有乘客的安全和責任，並正進行內部調查，向孩子的家屬表示歉意。」但航空公司未有解釋事件成因。據指，精神航空願意補償相關交通費用，但男童的嫲嫲仍想了解愛孫究竟為何會登錯機，質疑是否因費城的職員沒顧好孫兒，讓他在機場迷路。

精神航空網站指出，514歲的兒童若沒和年滿15歲者一起搭機，僅能搭乘直飛航班。在此情況下，陪同孩子前往機場的人員可獲得登機口通行證，陪同孩子一路到登機口，接著在那等待，直到航班起飛後15分鐘，確保兒童登機過程無礙。

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