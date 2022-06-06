6秒睇清為人｜情侶遇劫男友自己速逃　網民勸女友：離開這無用廢物

墨西哥Ecatepec上月發生一宗搶劫案，一對情侶手拖手在散步期間，兩名匪徒駕電單車掩至，男友竟然秒間鬆開女友手，兼拔足狂奔逃離現場，剩下女友孤獨面對搶劫。搶劫畫面曝光後，引起網民熱議，有網民肉緊地勸說：「希望女友能離開這個沒用的廢物」。
綜合報道，事發於上月24日在Ecatepec一個路口，當時一對墨西哥情侶正手牽手在街道上步行，網上片段顯示，兩名駕電單車匪徒突然掩至，其中一名匪徒看準男友直撲過去，男友察覺異樣，瞬間鬆開女友的手，一個閃身已快速跑離現場，那時他身旁的女友還未反應過來，只好故作鎮定繼續前行，直到搶匪抓住她的手，從她的衣袋掏出手機就搭電單車離去。女友亦只好像若無其事地雙手插袋離開，過程也被附近CCTV拍攝來，被放到社交平台Twitter上。
網民：至少別讓女友一個人
短短6秒的影片亦足以令網民熱議，不少人直接就罵「他(男友)真是個混蛋」、「希望女友能離開這個沒用的廢物」、「不用當英雄，但至少要陪她面對搶匪，別讓她一個人」，亦有人笑言：「可能男友趕去報警」。
¿Con ese novio para qué quiere enemigos? La abandonó durante un asalto en #Ecatepec. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/vXFQcNA3xk— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 30, 2022