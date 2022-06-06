6秒睇清為人｜情侶遇劫男友自己速逃　網民勸女友：離開這無用廢物

綜合報道，事發於上月24日在Ecatepec一個路口，當時一對墨西哥情侶正手牽手在街道上步行，網上片段顯示，兩名駕電單車匪徒突然掩至，其中一名匪徒看準男友直撲過去，男友察覺異樣，瞬間鬆開女友的手，一個閃身已快速跑離現場，那時他身旁的女友還未反應過來，只好故作鎮定繼續前行，直到搶匪抓住她的手，從她的衣袋掏出手機就搭電單車離去。女友亦只好像若無其事地雙手插袋離開，過程也被附近CCTV拍攝來，被放到社交平台Twitter上。