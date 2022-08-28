6親信先後被殺 普京名列「暗殺榜」首位 三大繼承人曝光 專家︰恐更殘暴

俄羅斯總統普京親信、被稱為「普京大腦」的極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)，其女兒杜金娜日前遇襲身亡，事件引發消息滿天飛。有英媒統計，普京近日已有6名親信被暗殺，不少相信是烏克蘭所為，而位列「暗殺榜」首位的正是普京本人，然而有消息指殺杜金娜者，可能正是普京，令形勢更加樸朔迷離。有分析認為，普京正面臨國內外勢力威脅，兩面受敵，一旦他下台，有三人最有機會繼承權力，但處事恐更心狠手辣。

普京｜英媒︰6名普京親信先後被暗殺

英媒指，普京近期有6名親信被暗殺死亡，包括烏克蘭盧甘斯克(Luhansk)地區克列緬納亞市(Kreminna)原市長Vlodymyr Struk，在向俄軍變節後遭綁架，其後被人朝心臟開槍射殺。其他被暗殺者包括烏克蘭赫爾松市(Kherson)被俄方扶植的官員Dmitry Savluchenko。

此外，尚有早於2014年變節俄羅斯的烏克蘭前安全官員Askyar Laishev，於本月11日在烏克蘭斯塔洛柏斯克市(Staroblisk)遇汽車炸彈身亡；俄羅斯blogger Valery Kuleshov亦在赫爾松被射殺；而在本月23日，在俄軍佔領的烏克蘭扎波羅熱地區米海利夫卡鎮(Mykhailivka)，被扶植的40歲官員蘇希柯(Ivan Sushko)同樣被汽車炸彈所殺，是杜金娜遇襲身亡後，最新一名被殺的普京親信。

前美軍海軍將領Gary Tabach指，烏克蘭軍方會繼續追殺變節者，「他們(烏克蘭人有非常好的想像力，非常具創意，善於追蹤有關人士」，他並指烏克蘭有暗殺「優先名單」，排首位的正是普京。