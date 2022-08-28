6親信先後被殺 普京名列「暗殺榜」首位 三大繼承人曝光 專家︰恐更殘暴

俄羅斯總統普京親信、被稱為「普京大腦」的極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)，其女兒杜金娜日前遇襲身亡，事件引發消息滿天飛。有英媒統計，普京近日已有6名親信被暗殺，不少相信是烏克蘭所為，而位列「暗殺榜」首位的正是普京本人，然而有消息指殺杜金娜者，可能正是普京，令形勢更加樸朔迷離。有分析認為，普京正面臨國內外勢力威脅，兩面受敵，一旦他下台，有三人最有機會繼承權力，但處事恐更心狠手辣。
普京｜英媒︰6名普京親信先後被暗殺
英媒指，普京近期有6名親信被暗殺死亡，包括烏克蘭盧甘斯克(Luhansk)地區克列緬納亞市(Kreminna)原市長Vlodymyr Struk，在向俄軍變節後遭綁架，其後被人朝心臟開槍射殺。其他被暗殺者包括烏克蘭赫爾松市(Kherson)被俄方扶植的官員Dmitry Savluchenko。
此外，尚有早於2014年變節俄羅斯的烏克蘭前安全官員Askyar Laishev，於本月11日在烏克蘭斯塔洛柏斯克市(Staroblisk)遇汽車炸彈身亡；俄羅斯blogger Valery Kuleshov亦在赫爾松被射殺；而在本月23日，在俄軍佔領的烏克蘭扎波羅熱地區米海利夫卡鎮(Mykhailivka)，被扶植的40歲官員蘇希柯(Ivan Sushko)同樣被汽車炸彈所殺，是杜金娜遇襲身亡後，最新一名被殺的普京親信。
前美軍海軍將領Gary Tabach指，烏克蘭軍方會繼續追殺變節者，「他們(烏克蘭人有非常好的想像力，非常具創意，善於追蹤有關人士」，他並指烏克蘭有暗殺「優先名單」，排首位的正是普京。
Askyar Laishev被暗殺經過
Askyar Laishev is a Ukrainian traitor who switched sides & joined the Russian forces in 2014.— Visegrád 24 (@visegrad24) August 26, 2022
After Russia took control of Starobelsk, in the Luhansk Region, on March 2nd 2022, he was given a top position in the local police there.
Ukrainian partisans bombed his car on Aug. 11 pic.twitter.com/WE6QDrO5Qm
普京｜「普京大腦」女兒被暗殺 是普京下令？
但上述被殺的6人中，以杜金娜最受關注，除因其父是「普京大腦」杜金外，究竟是誰下手殺她，爭議最大。反普京的地下組織「國民共和軍」(National Republican Army, NRA)據報主動承認責任，批評普京是篡位者及戰犯，會以推翻普京為目標。但俄羅斯官方則無視該組織說法，認定是烏克蘭當局暗殺杜金娜，指犯案者是一名烏克蘭籍女性，已逃到鄰國愛沙尼亞。
也有傳言說，暗殺杜金娜的幕後黑手，是俄羅斯情報機構聯邦安全局(FSB)的前特工，據報他們欲推翻普京。然而，亦有分析認為暗殺者的目標原是杜金，而不是他的女兒，指杜金曾多次批評普京在烏克蘭的軍事行動不夠強硬。俄羅斯問題專家、瑞典學者Anders Aslund表示，「普京最愛嫁禍於他人，很大可能是他下令殺杜金，並模仿烏克蘭人的行動，最終卻殺錯了杜金娜」。
普京｜普京三大繼承人 專家︰恐更兇殘
假如普京被推翻，誰會接任？英媒指，外交政策專家及流亡俄羅斯政客認為主要有3人︰俄羅斯聯邦安全局(Federal Security Service、FSB)局長博爾特尼科夫(Alexander Bortnikov)、俄羅斯聯邦安全會議秘書長帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)，以及普京經濟顧問格拉濟耶夫(Sergey Glazyev)。
美國華盛頓智庫歐洲政策分析中心(Center for European Policy Analysis)專家Olga Lautman認為，普京延續了前蘇聯時間的血腥鐵腕執政方針，當地一日離不開視平民人命如草芥的執政氣氛，一日不會有好領袖，她稱能夠成為普京繼任人，兇殘程度只會有過之而無不及。她點名指其中格拉濟耶夫是「瘋子」，常稱要「用核彈炸毀整個西方」(nuking the whole West)，較普京「精神更不穩定、更法西斯」。流亡海外的俄羅斯政客Mikhail Svetov亦異口同聲，指「普京一走，真正的激進分子要來了」(Once Putin is gone, the real radicals are coming)。
普京三大繼承人
1）博爾特尼科夫(Alexander Bortnikov)
．俄羅斯聯邦安全局(Federal Security Service、FSB)局長
．75至04年是俄羅斯秘密警察
．掌管FSB後被指打壓反對派、傳媒自由及公民團體。
．2014年吞併烏克蘭克里米亞地區的推手
．烏方情報部門曾稱博爾特尼科夫等俄國精英，密謀向普京下毒。
２）帕特魯舍夫(Nikolai Patrushev)
．俄羅斯聯邦安全會議秘書長
．99至08年曾任FSB局長
．99年俄羅斯多間住宅爆炸，造成約300名平民死亡，有說法指帕特魯舍夫有份策劃，以嫁禍車臣分離分子。
．06年俄羅斯前間諜利特維年科(Alexander Litvinenko)於倫敦被毒殺，被指與帕特魯舍夫有關。
３）格拉濟耶夫(Sergey Glazyev)
．普京經濟顧問
．16年烏方發表監聽紀錄，指帕特魯舍夫在烏國多個城市組織親俄示威。
．多次發表反猶太言論，19年聲稱烏克蘭總統澤連斯基有意在烏克蘭東部，讓以色列猶太人取代俄語人口。