60歲女露宿者醉倒瞓農場 雙腿慘被老鼠吃掉須截肢

報道指，當她到達醫院時，已經出現壞疽，兩條腿都不得不截肢。壞疽(gangrene)是指因感染、血栓或其他原因缺乏血液循環造成身體組織壞死和腐爛的症狀。根據英國國民保健服務(NHS)的說法：「壞疽是一種嚴重狀況，血液供應不足導致身體組織死亡。它可以影響身體的任何部位，但通常始於腳趾、腳部、手指和手部。」

酗酒惡習致眾叛親離

Marina事後被問及知否自己發生何事時，說：「簡單來說，是我喝醉了，老鼠咬了我。」她目前正在收容所中休養，當收容所聯絡她的兄弟時，對方說跟她已再無關係，叫收容所勿再找他。據稱，家人與她斷絕來往的原因，正正是她酗酒惡習難改，這更令她失去子女的撫養權，如今更因為飲酒而失去雙腿。收容所負責人慨嘆，「若我現在問她『Marina，妳還想喝酒嗎？』她會說『想，給我倒一些。』」