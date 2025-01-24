61歲香港女遊客小樽闖路軌拍照遭撞斃　中國領事館將向遇難者家屬提供協助(更新)

【07:10更新】死亡的中國遊客是一名61歲姓梁的香港女子。中國駐札幌總領事館表示，已第一時間與日本警方取得聯繫，了解事故情況，將繼續關注，與有關方面保持聯絡，向遇難者家屬提供必要領事協助。
JR北海道公司公布，是次事故導致連接札幌與新千歲機場之間快速機場號等19班列車停運，約8,200名乘客行程受到影響。
【2330更新】內地新華社證實，涉事中國遊客是一名61歲香港女子，在送院後搶救無效不治。
日本北海道今早（23日）再發生涉及中國遊客的列車意外，一名60多歲的中國籍女子，懷疑是在車站附近拍攝相片期間，被一輛列車撞上，據當地報道女子送院時已重傷昏迷。
據北海道傳媒報道，女子在今早11時半左右，於JR函館線的朝里車站內，被一輛前往新千歲機場的快速機場鐵路列車撞倒，送院時已經重傷昏迷。報道指事故發生的地方距離平交道有50米，平常是不容許進入的地方。北海道警方就表示，被撞的女子是前來北海道觀光的遊客，相信她是與丈夫為拍攝海景而闖入路軌範圍。而受事故影響，有25班函館千歲線，包括13班機場路線列車停駛。
遊客經常闖路軌拍攝
據札幌電視台記者報道，附近的平交道受到鄰近的樹木及民居遮擋視線，而事故的位置卻可以看到漂亮的海景。附近居民亦指出，不少的遊客會到現場附近拍照。有附近的居民指，很多亞裔遊客會走入路軌內拍照，在聽到平交道的警號就會呼叫電車及走避，不過似乎今次的中國遊客未來得及。