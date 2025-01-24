61歲香港女遊客小樽闖路軌拍照遭撞斃　中國領事館將向遇難者家屬提供協助(更新)

【07:10更新】死亡的中國遊客是一名61歲姓梁的香港女子。中國駐札幌總領事館表示，已第一時間與日本警方取得聯繫，了解事故情況，將繼續關注，與有關方面保持聯絡，向遇難者家屬提供必要領事協助。

JR北海道公司公布，是次事故導致連接札幌與新千歲機場之間快速機場號等19班列車停運，約8,200名乘客行程受到影響。

【2330更新】內地新華社證實，涉事中國遊客是一名61歲香港女子，在送院後搶救無效不治。

日本北海道今早（23日）再發生涉及中國遊客的列車意外，一名60多歲的中國籍女子，懷疑是在車站附近拍攝相片期間，被一輛列車撞上，據當地報道女子送院時已重傷昏迷。