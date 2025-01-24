61歲香港女遊客小樽闖路軌拍照遭撞斃　入境處已聯繫家屬協助(更新)

【10:10更新】一名香港女遊客在日本北海道小樽市被列車撞到喪生，入境處表示獲悉事件後，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，並主動與當事人家屬取得聯繫，以提供適切意見及可行協助。入境處會繼續與當事人家屬、公署和總領館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。 事故發生後仍不少遊客流連拍照 民眾拍到片段見到，事主被撞倒後由工作人員抬走，現場雪地遺下血跡。當地傳媒在意外後到現場採訪，見到現場仍然有不少遊客流連拍照，軌道旁亦有以中文、韓文、日文、英文寫成的警告牌，提醒任何人士禁止進入軌道。現場亦有小樽市政府發出的告示，提醒遊人不要進入附近住宅區。

因一套內地電影成「朝聖地」 翻查資料，2015年一部由楊冪及鄭開元等主演的內地電影《戀愛中的城市》曾經在朝里站取景，之後就有不少中國遊客到這裡「朝聖」，被形容是「看到海的車站」。社交平台不少貼文所見，朝里站位於大海旁邊，若在站牌旁打卡，可拍攝出美麗日系相片，成為網紅打卡熱點。

【07:10更新】死亡的中國遊客是一名61歲姓梁的香港女子。中國駐札幌總領事館表示，已第一時間與日本警方取得聯繫，了解事故情況，將繼續關注，與有關方面保持聯絡，向遇難者家屬提供必要領事協助。

JR北海道公司公布，是次事故導致連接札幌與新千歲機場之間快速機場號等19班列車停運，約8,200名乘客行程受到影響。 【1月23日2330更新】新華社證實，涉事中國遊客是一名61歲香港女子，在送院後搶救無效不治。 日本北海道今早（23日）再發生涉及中國遊客的列車意外，一名60多歲的中國籍女子，懷疑是在車站附近拍攝相片期間，被一輛列車撞上，據當地報道女子送院時已重傷昏迷。 據北海道傳媒報道，女子在今早11時半左右，於JR函館線的朝里車站內，被一輛前往新千歲機場的快速機場鐵路列車撞倒，送院時已經重傷昏迷。報道指事故發生的地方距離平交道有50米，平常是不容許進入的地方。北海道警方就表示，被撞的女子是前來北海道觀光的遊客，相信她是與丈夫為拍攝海景而闖入路軌範圍。而受事故影響，有25班函館千歲線，包括13班機場路線列車停駛。

遊客經常闖路軌拍攝 據札幌電視台記者報道，附近的平交道受到鄰近的樹木及民居遮擋視線，而事故的位置卻可以看到漂亮的海景。附近居民亦指出，不少的遊客會到現場附近拍照。有附近的居民指，很多亞裔遊客會走入路軌內拍照，在聽到平交道的警號就會呼叫電車及走避，不過似乎今次的中國遊客未來得及。