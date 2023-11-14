62歲台籍女子日本十字路口撞死1歲女童　被捕指：天色太暗看不清

日本千葉縣13日下午發生死亡車禍，一名台籍女子駕駛廂型車右轉，撞上正在穿越人行道的一對母女，造成1歲女童身亡，26歲的母親重傷，肇事女子目前已被警方逮捕。根據警方消息，事發在13日下午5點30分左右，在千葉縣四海道市一處十字路口，一名26歲的母親抱1歲大的女兒，通過綠燈的行人穿越道時，被一輛銀色廂型車撞上。

千葉縣同月第二宗十字路口死亡車禍

出事後被撞的母女兩人馬上被送往醫院，但女童傷勢過重搶救不治，母親腿部受到重傷，但沒有生命危險。隨後警方依「駕駛汽車死傷行為處罰法」，以涉嫌疏忽駕駛致人受傷罪，逮捕了開車的62歲台灣籍女子，面對警方調查，女子承認指控，並表示是因為「天色太黑看不清」，才會沒注意到路上的母女二人。意外發生現場位於JR總武本線四海道站東南方約1公里處的十字路口，經調查，事發當時汽車右轉的號誌及行人號誌均為綠燈，是否還有其他事故原因，警方還在進一步調查中。而這已經是千葉縣11月發生的第二宗十字路口死亡車禍，11月5日晚間7時13分左右，在鐮谷市初見本町的一處十字路口，一輛轎車與機車相撞，隨後機車再撞上另台小客車，駕駛機車的22歲女子傷重身亡。