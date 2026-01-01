熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-09 13:10
更新：2026-Jan-09 13:10

瑞士元旦酒吧大火︱老闆逃走時涉不顧客人帶走收銀機

瑞士滑雪勝地Le Constellation酒吧跨年夜發生大火，造成至少40人死亡、119人受傷，調查出現重大進展，媒體披露，酒吧老闆夫婦在火災時涉嫌棄顧客於不顧，並帶走現及並清理大量資料。

綜合外媒報道，事發酒吧由法國籍49歲男子Jacques Moretti、40歲女子Jessica Moretti夫妻檔自2015年起經營。意大利《共和報》（La Repubblica）引述多名目擊者透露，火勢迅速蔓延之際，Jessica Moretti被看到抱著收銀機離開現場，而當時許多顧客仍受困火場。

瑞士蒙丹納（Crans-Montana）Le Constellation酒吧在跨年夜發生火災，造成40死百多人受傷的慘劇。（美聯社） 涉案酒油吧位於瑞士滑雪聖地蒙丹納（Crans-Montana）。（美聯社） 瑞士蒙丹納（Crans-Montana）Le Constellation酒吧在跨年夜發生火災後內部情況。（美聯社） Le Constellation在跨年派對時發生大火，起火原因疑是女侍應用蠟燭點著木天花。（美聯社） Le Constellation在跨年派對時發生大火，火勢凶猛，造成40死百多人受傷的慘劇。（美聯社）

火災後酒吧社交平台關閉

代表多名傷者的律師Romain Jordan指出，火災發生於元旦凌晨約1時30分，但酒吧的Facebook、IG等帳號卻在凌晨3時至6時30分間被全面停用，官方網站也關閉，「這些社交平台裡原本存有跨年派對與事發前的圖片或影片，顯示管理層第一時間想到的不是救人，而是自己的法律責任。」

報道指出，不少受害人批評控方仍未扣留2人或要求高額保釋金，擔憂兩人可能逃回法國，英國《泰晤士報》引述律師說法指出，「法國極少引渡本國公民，這是一個現實風險。」此外，法國《巴黎人報》（Le Parisien）披露，Jacques Moretti曾涉及多宗刑事案，包括「馬伕」、欺詐、綁架與非法拘禁，並曾在法國服刑，前科累累。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

