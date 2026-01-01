菲律賓垃圾場倒塌致多名工人被活埋　至少1死27人失蹤

菲律賓中部宿霧市一個垃圾場發生大規模倒塌意外，垃圾山突然滑落掩埋了廢物分類設施內的工作人員。警方證實，目前已造成最少1人死亡、7人受傷，至少27人下落不明，搜救行動仍在持續進行中。
事故發生在宿霧市比納利烏（Binaliw）村的廢棄物處理設施，大量垃圾和碎片突然崩塌，將工人們活埋。菲律賓區域警察總監馬拉南（Roderick Maranan）向美聯社表示，救援人員已從垃圾堆中救出8人，但其中一名女性工人在送往醫院途中不幸身亡。
馬拉南指出，目前尚不清楚是否有非工作人員也被困之列，根據初步警方報告，目前仍有27人失蹤，搜救工作正在進行中。
市長稱38人下落不明
然而，宿霧市市長Nestor Archival發表的聲明中提供了不同數據，他表示至少已救出12人，另有38人仍下落不明。對於警方與市長提供的失蹤和獲救人數不同，目前尚無明確解釋。
市長在聲明中說「所有救援隊伍仍全力投入搜救工作，嚴格遵守安全協議，尋找其餘失蹤者」。現場仍有數十名救援人員徹夜在垃圾場搜尋被困人士。
馬拉南補充說，被垃圾牆擊中的低矮建築之一是一個倉庫，工人們在那裡分揀可回收廢物和垃圾，但目前尚不清楚附近住宅是否也受到影響。
市長表示，這座廢棄物管理設施擁有110名員工，當局和官員今日舉行緊急會議。「市政府向公眾和受影響家庭保證，正採取一切必要措施確保安全、透明度、責任追究和富有同情心的援助，搜救行動仍在持續進行中」。
