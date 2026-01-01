美國總統特朗普（Donald Trump）於當地時間8日透露，他預計下周將會見委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），並表示若她願意將諾貝爾和平獎贈予他，這將是「莫大的榮譽」。
在接受《霍士新聞｜主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，特朗普回應了是否計劃與馬查多會面的提問：「據我了解，她將於下周某個時候來訪，我期待向她問好。」
「這可能是莫大的榮譽」
馬查多曾表示願意將她獲得的2025年諾貝爾和平獎贈予特朗普。對此，特朗普回應：「我聽說她想這麼做，這可能是莫大的榮譽。」
特朗普毫不掩飾自己對諾貝爾和平獎的渴望，並積極爭取獎項。《華盛頓郵報》報道稱，他不指定馬查多在馬杜羅被捕後領導委內瑞拉，是因為馬查多獲得了諾貝爾和平獎。對此特朗普予以否認：「她本不該贏，但是這跟我做決定無關。」
準備好領導過渡政府
稍早之前，特朗普曾向《紐約郵報》表示，他不確定馬查多在委內瑞拉獨裁者馬杜羅（Nicolás Maduro）下台後，是否擁有足夠的支持率來領導委內瑞拉。而在特朗普發表這番言論後，馬查多隨即表達了願意將獎項親自贈予總統的意願。
這位自由鬥士曾在本周稍早接受漢尼提採訪時透露，自去年十月獲獎以來，她尚未與特朗普交談過。當時她曾將這項殊榮獻給美國總統。
馬查多已表明，她與流亡的反對派代表人物岡薩雷斯（Edmundo González）已準備好領導委內瑞拉的過渡政府，美國政府認可岡薩雷斯為委內瑞拉上次總統選舉的勝選者。此外，馬查多還表示計劃盡快返回委內瑞拉。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章