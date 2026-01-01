美國總統特朗普（Donald Trump）於當地時間8日透露，他預計下周將會見委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），並表示若她願意將諾貝爾和平獎贈予他，這將是「莫大的榮譽」。

在接受《霍士新聞｜主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問時，特朗普回應了是否計劃與馬查多會面的提問：「據我了解，她將於下周某個時候來訪，我期待向她問好。」

「這可能是莫大的榮譽」

馬查多曾表示願意將她獲得的2025年諾貝爾和平獎贈予特朗普。對此，特朗普回應：「我聽說她想這麼做，這可能是莫大的榮譽。」