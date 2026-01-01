美國土安全部宣傳海報　遭79歲日插畫師指控偷圖

美國國土安全部(DHS)於元旦在社交平台發布迎接新年訊息，上傳了一張美式古董車停在海灘上的畫作，宣傳總統特朗普政府驅逐移民計畫字樣。一日後，現年79歲日本知名畫家就留言直指，國土安全部未經授權使用他的作品。

綜合報道，國土安全部於元旦當日在官方Facebook(FB)、Instagram(IG)、X等社交平台帳號發布宣傳海報，圖中寫著「1億人遭驅逐後的美國」，承諾讓「國家享有平靜不再被第三世界包圍」。美國人口約3.4億，而國土安全部暗示近三分一人口將被驅逐的誇張言論迅速引發軒然大波。詎料一日後，永井博(Hiroshi Nagai)更在國土安全部帳號留言區投訴：「這幅作品未經授權便遭到使用，我該如何處理？」消息引起全球創作者譁然，逾2,700萬網友留言聲援、致電投訴。