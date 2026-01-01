美國紐約市警方9日證實，一名持銳器的男子在布魯克林一間醫院房內將自己反鎖，並挾持兩人作為人質，警方到場處理時多次勸說無效，最終開槍將該名男子擊斃。
反鎖在房內
《美聯社》報道，事件發生在當地時間8日下午5時30分左右，地點位於布魯克林公園坡社區的一間醫院。警方助理局長明奇（Charles Minch）表示，趕抵現場的警員在醫院8樓發現一間血跡斑斑的病房，一名男子手持銳器將自己反鎖在房內。
明奇指出，該名男子將自己與一名年長患者及一名醫院保安人員一同困在房內，並威脅要傷害自己和他人。警方在現場超過3分鐘不斷命令該男子放下銳器並打開房門，但對方始終拒絕配合。
警方曾嘗試用電擊槍將其制服，但未能成功。警員隨後嘗試踢開房門，卻遭該男子從內部抵住門板阻擋。在第二次發射電擊槍同樣失敗後，明奇表示，該名男子持銳器衝向警員，警方因此開槍射擊。
兩度發射電擊槍
明奇透露，該名男子於前一天以患者身分入院，但未公開其身份資訊。他強調，警員的隨身攝影機已記錄下事件經過。明奇表示:「這個情況本來可能會有完全不同的結果。」
警方在社交媒體上公布了一張照片，顯示一件沾滿血跡的「自製」武器。警方表示，涉事的保安人員已接受醫療評估，但尚未確認該人員是否受傷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章