警方公布的該名被擊斃男子持有的「自製」武器。（圖／翻攝X「@NYPDnews」）

美國紐約市警方9日證實，一名持銳器的男子在布魯克林一間醫院房內將自己反鎖，並挾持兩人作為人質，警方到場處理時多次勸說無效，最終開槍將該名男子擊斃。

反鎖在房內

《美聯社》報道，事件發生在當地時間8日下午5時30分左右，地點位於布魯克林公園坡社區的一間醫院。警方助理局長明奇（Charles Minch）表示，趕抵現場的警員在醫院8樓發現一間血跡斑斑的病房，一名男子手持銳器將自己反鎖在房內。

明奇指出，該名男子將自己與一名年長患者及一名醫院保安人員一同困在房內，並威脅要傷害自己和他人。警方在現場超過3分鐘不斷命令該男子放下銳器並打開房門，但對方始終拒絕配合。