國際
出版：2026-Jan-09 14:37
更新：2026-Jan-09 14:37

美國男持自製銳器挾持院友及保安　衝向警員遭開槍擊斃

警方公布的該名被擊斃男子持有的「自製」武器。（圖／翻攝X「@NYPDnews」）

美國紐約市警方9日證實，一名持銳器的男子在布魯克林一間醫院房內將自己反鎖，並挾持兩人作為人質，警方到場處理時多次勸說無效，最終開槍將該名男子擊斃。

反鎖在房內

《美聯社》報道，事件發生在當地時間8日下午5時30分左右，地點位於布魯克林公園坡社區的一間醫院。警方助理局長明奇（Charles Minch）表示，趕抵現場的警員在醫院8樓發現一間血跡斑斑的病房，一名男子手持銳器將自己反鎖在房內。

明奇指出，該名男子將自己與一名年長患者及一名醫院保安人員一同困在房內，並威脅要傷害自己和他人。警方在現場超過3分鐘不斷命令該男子放下銳器並打開房門，但對方始終拒絕配合。

警方曾嘗試用電擊槍將其制服，但未能成功。警員隨後嘗試踢開房門，卻遭該男子從內部抵住門板阻擋。在第二次發射電擊槍同樣失敗後，明奇表示，該名男子持銳器衝向警員，警方因此開槍射擊。

兩度發射電擊槍

明奇透露，該名男子於前一天以患者身分入院，但未公開其身份資訊。他強調，警員的隨身攝影機已記錄下事件經過。明奇表示:「這個情況本來可能會有完全不同的結果。」

警方在社交媒體上公布了一張照片，顯示一件沾滿血跡的「自製」武器。警方表示，涉事的保安人員已接受醫療評估，但尚未確認該人員是否受傷。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

