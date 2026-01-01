白宮國家安全委員會官員正與丹麥和格陵蘭代表會晤，討論特朗普重提收購格陵蘭一事。與此同時，美國副總統萬斯（JD Vance）警告歐洲應「認真看待」特朗普（Donald Trump）關於格陵蘭的意圖。
不排除使用軍事力量
萬斯於白宮向記者表示，丹麥作為北約成員國，未能保護格陵蘭免受俄羅斯和中國的威脅。當被問及格陵蘭議題時，萬斯回應稱：「我給歐洲領導人或任何人的建議是：認真對待美國總統的意見，」
在美軍於上周末成功擄獲委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國總統特朗普重新提出收購格陵蘭的計劃，甚至不排除使用軍事力量。萬斯特別呼籲歐洲回應特朗普關於美國需要格陵蘭作為「導彈防禦」的主張。
美國於格陵蘭有軍事基地
萬斯強調：「我們要求歐洲友人更認真看待該土地的安全，因為如果他們不這麼做，美國將不得不採取行動」。
美國於1951年與丹麥締約，該條約賦予美國在丹麥同意下在格陵蘭建立軍事基地的權利。目前美國依據該協議經營皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）。
然而，特朗普在一次專訪中表示，他希望擁有格陵蘭，而非僅依靠長期條約賦予美國在格陵蘭設立軍事基地的權利：「我認為所有權能給你一些東西，這是你無法從僅僅簽署文件中獲得的，無論是租約還是條約。所有權能給你一些元素和事物」。
「不會停止捍衛」格陵蘭
根據美聯社報道，丹麥駐美大使索倫森（Jesper Moller Sorensen）和格陵蘭在華盛頓的首席代表伊斯博塞森（Jacob Isbosethsen）於8日會見白宮國家安全委員會官員，討論特朗普重提接管格陵蘭的計劃。
這些特使本周將與美國國會議員舉行一系列會議，尋求協助說服特朗普放棄威脅；而美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）預計下周與丹麥官員會面。
本周稍早，英國及其歐洲盟友發表聯合聲明，承諾「不會停止捍衛」格陵蘭的領土完整性，此舉被視為向美國傳達的訊息。
