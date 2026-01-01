白宮國家安全委員會官員正與丹麥和格陵蘭代表會晤，討論特朗普重提收購格陵蘭一事。與此同時，美國副總統萬斯（JD Vance）警告歐洲應「認真看待」特朗普（Donald Trump）關於格陵蘭的意圖。

不排除使用軍事力量

萬斯於白宮向記者表示，丹麥作為北約成員國，未能保護格陵蘭免受俄羅斯和中國的威脅。當被問及格陵蘭議題時，萬斯回應稱：「我給歐洲領導人或任何人的建議是：認真對待美國總統的意見，」

在美軍於上周末成功擄獲委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolas Maduro）後，美國總統特朗普重新提出收購格陵蘭的計劃，甚至不排除使用軍事力量。萬斯特別呼籲歐洲回應特朗普關於美國需要格陵蘭作為「導彈防禦」的主張。