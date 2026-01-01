熱門搜尋:
國際
出版：2026-Jan-09 15:45
更新：2026-Jan-09 15:45

明星長頸鹿因好奇慘遭門夾死　無緣見將出世的孩子

明星長頸鹿因好奇慘遭門夾死，無緣見將出世的孩子。(FB)

明星長頸鹿因好奇慘遭門夾死，無緣見將出世的孩子。(FB)

加拿大多倫多動物園(Toronto Zoo)元旦當日發生一宗悲劇事件，園內著名的13歲雄性馬賽長頸鹿「Kiko」，在探索棲地時被門夾到頸部，不幸喪生之餘，無緣與他第三隻即將出世的孩子見面

綜合報道，多倫多動物園在上周六(3)Facebook發貼文表示：「2026年以最令人心碎的方式展開，我們失去了備受喜愛、年僅13歲的雄性馬賽長頸鹿Kiko。」並發放Kiko生前多張相片悼念。園方指，事發於在1日下午，當時依照日常照護流程，開放Kiko進入棲地後方一處新區域活動。生性好奇的Kiko一如往常探索環境，卻不幸被一扇正在開啟的門卡住。聲明指出，馬賽長頸鹿的頭部結構相對脆弱，由約180公分的頸部支撐頭部，因此增加受傷風險。雖然動保團隊第一時間趕到現場處理，但Kiko在受困後驚慌掙扎，最後受傷喪命。

動物園表示：「2026年以最令人心碎的方式展開，我們失去了備受喜愛、年僅13歲的雄性馬賽長頸鹿Kiko。」(FB) 13歲雄性馬賽長頸鹿「Kiko」。(FB) 動保員才剛協助Kiko治療牠的蹄部與足部傷勢，正期待牠能完全康復。(FB) 園方坦言，這樣的結果讓所有工作人員都難以承受。(FB) 聲明指出，馬賽長頸鹿的頭部結構相對脆弱，由約180公分的頸部支撐頭部，因此增加受傷風險。(FB) Kiko的第3隻孩子預計將於今年初出生。(FB)

園方：未來將以此為鑑 謹慎警愓

最令人傷感的是，2012年出生於美國南卡羅來納州的格林維爾動物園(Greenville Zoo)Kiko，於2015年移居加拿大多倫多動物園，在動物園的繁殖計劃下，牠與雌性長頸鹿Mstari配對，已成功繁衍兩隻幼崽，第3隻預計將於今年初出生。園方表示，未來將持續支持正處於懷孕後期的Mstari。事故對動保團隊而言格外沉重，因為他們已經數千次安全完成過長頸鹿移動作業，從未發生類似意外。其實，近幾個月來，動保員才剛協助Kiko治療牠的蹄部與足部傷勢，正期待牠能完全康復。園方坦言，這樣的結果讓所有工作人員都難以承受。目前多倫多動物園的健康與安全服務團隊，已開始調查事故原因，表示未來將以此為鑑，謹慎警愓，避免類似悲劇再度發生。

