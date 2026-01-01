明星長頸鹿因好奇慘遭門夾死　無緣見將出世的孩子

加拿大多倫多動物園(Toronto Zoo)元旦當日發生一宗悲劇事件，園內著名的13歲雄性馬賽長頸鹿「Kiko」，在探索棲地時被門夾到頸部，不幸喪生之餘，無緣與他第三隻即將出世的孩子見面。

綜合報道，多倫多動物園在上周六(3日)於Facebook發貼文表示：「2026年以最令人心碎的方式展開，我們失去了備受喜愛、年僅13歲的雄性馬賽長頸鹿Kiko。」並發放Kiko生前多張相片悼念。園方指，事發於在1日下午，當時依照日常照護流程，開放Kiko進入棲地後方一處新區域活動。生性好奇的Kiko一如往常探索環境，卻不幸被一扇正在開啟的門卡住。聲明指出，馬賽長頸鹿的頭部結構相對脆弱，由約180公分的頸部支撐頭部，因此增加受傷風險。雖然動保團隊第一時間趕到現場處理，但Kiko在受困後驚慌掙扎，最後受傷喪命。