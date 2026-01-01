日本藝能作曲家誘騙未成年出走少女拍AV　辯稱唔似中學生

日本警察公布，拘捕一名51歲的男子粟津彰，指控他涉及向一名僅15歲的中學女生提供金錢，誘騙性交及拍攝色情影片賺錢。粟津據報是在東京的一間藝能公司的前社長，同時也是一位作曲家。
日本警視廳今日（9日）公布，拘捕51歲的粟津彰。警方表示，粟津在去年7月上旬，在新宿歌舞伎町一間酒店內，向一名年僅15歲的中學女生提供4萬日圓（約1,980港元），對女生進行猥褻以及拍攝相關行為，同時亦沒有與女生簽下相關的演出合約。警察指，粟津是在歌舞伎町物色到少女，之後邀請少女到酒店房內，並向少女表示要拍攝影片。警察指粟津向少女表示會用人工智能（AI）進行臉部加工，故要求少女不要看稱是中學生。然而事實上影片只是進行簡單的修圖，如美白牙齒等，具體的面貌還是可以認出。而粟津就自己戴上面具，包括滑雪帽等遮蓋自己。
警搜出1700條色情影片
在受查時，粟津表示自己「輸給了性慾」，並辯稱以為女子已經18歲。警察之後在粟津的住所內，檢獲約1,700條相信年齡大約10多歲至20多歲少女的猥褻影片，而他更在網上以每段影片5,000日圓（約247港元）的方式在網上影片平台銷售。警視廳相信他自去年1月起的10個月內，就已經獲得1,000萬日圓（約49.49萬港元）。警察又表示，粟津自去年7月開始就在歌舞伎町一帶，物色10多歲至20多歲的離家出走少女，以同類手法猥褻，故仍在調查他有否涉及其他罪行。
據日本媒體報道，粟津彰是有名藝能公司的社長，在案發後就解除職務。其公司有份管理藝人的Fan Club，而他也同時是一位作曲家，向包括偶像女團AKB48提供歌曲。而藝人GACKT也有委託他合作。