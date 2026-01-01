特斯拉CEO馬斯克（Elon Musk）指出南韓是全球「人口崩潰」問題最嚴重的案例，情況已達到「震驚程度」。他在美國企業家迪亞曼迪斯（Peter Diamandis）的Podcast節目《Moonshot》中，預測南韓未來可能遭北韓統一，主因在於南韓生育率持續低迷。

據 《朝鮮日報》報道，馬斯克在1月7日播出的第220集節目中，與主持人進行約3小時的深度對談，討論人類未來、AI及人口議題。在談及南韓人口變化時，他表示：「一個國家走錯路的訊號，就是成人尿布數量超過嬰兒尿布。」他又強調「南韓在數年前就已經超過那個臨界點」。