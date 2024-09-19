64歲婦家中洗碗 被44磅巨蟒纏身兩小時全身泛白幸終獲救(有片)

女事主慘被巨蟒纏身，若非最終有鄰居聽到她呼救，後果不堪設想。(互聯網)

泰國一名婦女在家中洗碗時，被一條重達44磅、4米長的巨型蟒蛇纏繞約2個小時後，終獲救援人員解救。

巨蟒纏身｜女事主洗碗時突覺腿部被咬

事發在曼谷以南的北欖府(Samut Prakan)，64歲女事主Arom Arunroj在周三武帕拉康省的家中被這條蛇咬了幾口。她說她當時正在洗碗，大約周二晚上8時許在家中洗碗時，突然感覺到有東西咬她的腿，「我看了一下，原來是條蛇」。

Arunroj表示她一邊奮力與巨蟒搏鬥，一邊呼喊求救，但叫天不應，叫地不聞。她一度試圖抓住蛇的頭，希望牠會放開她，「但牠沒有，反而繼續勒住我」。

巨蟒纏身截圖︰