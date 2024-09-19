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國際
2024-09-19 23:18:49

64歲婦家中洗碗 被44磅巨蟒纏身兩小時全身泛白幸終獲救(有片)

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女事主慘被巨蟒纏身，若非最終有鄰居聽到她呼救，後果不堪設想。(互聯網)

女事主慘被巨蟒纏身，若非最終有鄰居聽到她呼救，後果不堪設想。(互聯網)

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泰國一名婦女在家中洗碗時，被一條重達44磅、4米長的巨型蟒蛇纏繞約2個小時後，終獲救援人員解救。

巨蟒纏身｜女事主洗碗時突覺腿部被咬 

事發在曼谷以南的北欖府(Samut Prakan)，64歲女事主Arom Arunroj在周三武帕拉康省的家中被這條蛇咬了幾口。她說她當時正在洗碗，大約周二晚上8時許在家中洗碗時，突然感覺到有東西咬她的腿，「我看了一下，原來是條蛇」。

Arunroj表示她一邊奮力與巨蟒搏鬥，一邊呼喊求救，但叫天不應，叫地不聞。她一度試圖抓住蛇的頭，希望牠會放開她，「但牠沒有，反而繼續勒住我」。

巨蟒纏身截圖︰

當地電視台以動畫展示事發經過。(互聯網) 當地電視台以動畫展示事發經過。(互聯網) 當地電視台以動畫展示事發經過。(互聯網) 當地電視台以動畫展示事發經過。(互聯網)

巨蟒纏身｜警員踢門入屋 驚見「她的皮膚泛白」

泰媒報道，一名鄰居最終聽到她求救的聲音，於約晚上10時報警。據赧警員到場後，聽到室內傳來微弱聲音後，立即踢開大門，「她可能已經被勒住一段時間了，因為她的皮膚泛白」，「那是一條蟒蛇，一條大蟒蛇。我看到她腿上被咬傷」。該條巨蟒長達4米、重逾44磅。在救援人員拍攝片段可見Arunroj坐在地上，遭巨蟒纏住腰部，表情痛苦。

警方最終聯同當地救援組織救出女事主，將她送醫治療。蟒蛇通常透過纏繞目標使其窒息來捕殺獵物，牠們雖然沒有毒性，但遭其咬傷仍可致感染。

巨蟒纏身事發片段︰

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遇蛇或被蛇咬怎處理︰

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