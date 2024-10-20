64歲漢殺華裔男碎屍8段切生殖器 避過死刑獲釋變網紅

馬來西亞一名現年64歲男子，於23年前殺害一名華裔男子，並將對方分屍成8塊及切掉生殖器，他原罪成被判死刑，後改為終身監禁，在服刑23年後獲准提早出獄。他目前在TikTok有逾3萬名支持者。
肢解案｜死者被肢解8塊 內臟及性器官遭切走
64歲的凱魯安華於01年6月4日，在一住宅內殺害38歲華裔鐵匠蔡海龍。死者死狀恐怖，慘遭分屍成8塊、內臟及生殖器被切走。據報現場情況令人聯想到邪教儀式。
肢解案｜死刑變囚終身 再變囚35年 提早獲釋
同案尚有另外兩名被告，均獲判無罪，而凱魯安華則被判死刑，他坐牢多年後6年前獲赦免改囚終身，至今年政府廢除之前所判的終身監禁判決，凱魯安華案件發還法社檢視，被重新判囚35年，已服刑23年4個月的他因獲赦免部分日數，以及表現良好，於本月提早獲釋。
肢解案｜憶母親聞死刑向法官求情 感心碎
凱魯安華日前接受當地傳媒訪問稱，當年被判死刑的情景他至今仍歷歷在目，記得母親痛苦地哀求法官輕判，激動得暈倒，「這一切都刻畫在我心中，每次想起都有撕心裂肺之痛」。
他在獄中學習宗教知道並幫助其他囚犯祈禱，鼓勵他們不要再入歧途。他慶幸出獄後仍有機會照顧已83歲的母親，並與妻子及10名子女團聚。他冀以自身經歷勸導他人為善，目前在TikTok有3.1萬支持者。