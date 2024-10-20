64歲漢殺華裔男碎屍8段切生殖器 避過死刑獲釋變網紅

馬來西亞一名現年64歲男子，於23年前殺害一名華裔男子，並將對方分屍成8塊及切掉生殖器，他原罪成被判死刑，後改為終身監禁，在服刑23年後獲准提早出獄。他目前在TikTok有逾3萬名支持者。

肢解案｜死者被肢解8塊 內臟及性器官遭切走

64歲的凱魯安華於01年6月4日，在一住宅內殺害38歲華裔鐵匠蔡海龍。死者死狀恐怖，慘遭分屍成8塊、內臟及生殖器被切走。據報現場情況令人聯想到邪教儀式。