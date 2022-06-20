64%美國人不想拜登競逐連任 特朗普也不要

美國總統拜登上任以來民望麻麻，最新一項調查顯示，64%美國人不想79歲的他在2024年總統大選角逐連任。有意再入主白宮的上屆總統特朗普也不要開心得太快，55%人不希望他再競逐總統。若今天大選兩人對決，特朗普以42%支持率稍勝拜登的39%。

調查由Yahoo! News和YouGov進行，受訪者被問「總統拜登應否在2024年再競逐總統？」令人意外64%人答「不」，僅21%的人答「是」，15%則不確定。55%人則認為76歲的特朗普不應競逐2024年大選，31%人認為他應去馬，14%不確定。兩人同獲所屬政黨支持，43%民主黨人支持拜登參選，36%認為不應及21%不確定。五分二不不支持拜登連任的人於2020年大選投票給拜登。反對拜登再選總統的選民，66%為白人、49%為黑人及65%為拉美裔。

大部分反對特朗普再逐總統的人，都有看眾議院委員會的國會騷亂聆訊直播。圖為特朗普女兒伊凡卡作證。(路透社)

特朗普獲黨人支持勝拜登

相較拜登，特朗普較獲「自己人」支持，在其所屬的共和黨中，58%人認為他應選2024年大選，僅25%人反對，17%未有決定。在2020年大選投票給特朗普的人中，僅21%人反對他再選總統。不想他2024年大選出戰的人，白人佔50%、黑人有75%，58%則為拉美裔。

這次民調於本月10日至13日訪問了1,541名美國成年人，正值在拜登政府下美國通脹創40年來新高，以及眾議院委員會就2021年1月6日國會騷亂舉行公開聆訊，調查特朗普應否受譴責。36%支持拜登2024年參選的人有看眾院聆訊直播，24%看了有關報道；73%反對特朗普再參選的人看了直播，59%看了報道。