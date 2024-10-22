65歲不算長者 南韓地產商：退休年齡應上調至75歲

65歲究竟算不算老？南韓長者協會主席李重根(Lee Joong-keun)周一在南韓商會活動發言時稱，在人口急速老化之際，應將可領取長者福利的年齡由目前65歲提高到75歲，75歲才退休。

提高領取國家退休金年齡

83歲的李重根是南韓地產巨頭富榮集團的創辦人兼主席，他敦促政策制定者改變長者的定義，以及逐步提高享有長者福利的年齡，包括國家退休金。他強調，年老國民數目不斷上升，目前制度並不足以可持續支持。李重根說，「目前長者人口約1,000萬人，但至2050年會增至2,000萬人。撇除1,000萬未成年人口，餘下的200萬人(勞動年齡人口)將支持長者人口生活。」他認為應維持長者國民數目在1,200萬左右，建議政府在未來10年，逐年提高法定長者年齡。