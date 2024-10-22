65歲不算長者 南韓地產商：退休年齡應上調至75歲

65歲究竟算不算老？南韓長者協會主席李重根(Lee Joong-keun)周一在南韓商會活動發言時稱，在人口急速老化之際，應將可領取長者福利的年齡由目前65歲提高到75歲，75歲才退休。
提高領取國家退休金年齡
83歲的李重根是南韓地產巨頭富榮集團的創辦人兼主席，他敦促政策制定者改變長者的定義，以及逐步提高享有長者福利的年齡，包括國家退休金。他強調，年老國民數目不斷上升，目前制度並不足以可持續支持。李重根說，「目前長者人口約1,000萬人，但至2050年會增至2,000萬人。撇除1,000萬未成年人口，餘下的200萬人(勞動年齡人口)將支持長者人口生活。」他認為應維持長者國民數目在1,200萬左右，建議政府在未來10年，逐年提高法定長者年齡。
65歲繼續工作首年可獲之前最高薪金40%
為了維持國家生產力和支撐其社會福利制度，李重根建議法定退休年齡提高至75歲，並向讓長者員工繼續工作的公司提供資助。他舉例說，65歲退休後繼續工作的人第一年可獲以往最高薪金的40%人工，到了75歲時獲20%。李重根表示，在定義為長者前，希望65歲至75歲成為領取社會福利的緩衝區。
李重根指出，社會對「老」觀念近年不斷改變；在2024年於南韓出生的人，預期壽命可超過84歲。但長者法定年齡仍基於過時觀念。