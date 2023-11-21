65歲美婦往墨西哥拉皮緊膚 手術後驚知無啦啦遭隆胸隆臀

便宜莫貪，美國一名65歲婦人在墨西哥做了一個平價的拉皮緊膚手術，豈料手術清醒後驚見胸部被纏了厚厚的繃帶，竟然遭醫生隆胸，臀部也做了巴西提臀術，但大胸部和蜜桃臀並非她想要，並且被逼支付更昂貴的手術費；回到美國後更要做修補手術，費用還高過她在美國做拉皮手術，可說是得不償失。

隆胸｜「我以為會死在那裡」

65歲的Kimberly McCormick於6年前光顧墨西哥整容診所Mexico Bariatric Center，做了減肥手術效果理想，而且環境乾浮和費用負擔得起，遂再度前往該診所再做拉皮手術，將減肥導致鬆弛的皮膚拉緊。她說，手術前醫生舉起她的手臂，說會收緊胸部、手臂、腹部和腿部的皮膚。但她醒來後發現胸部酸痛，嚇得她立即打電話給女兒，而她臀部也做了巴西提臀術。McCormick表示，手術後感呼吸困難，也出現感染，「我以為會死在那裡」