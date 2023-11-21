65歲美婦往墨西哥拉皮緊膚 手術後驚知無啦啦遭隆胸隆臀

便宜莫貪，美國一名65歲婦人在墨西哥做了一個平價的拉皮緊膚手術，豈料手術清醒後驚見胸部被纏了厚厚的繃帶，竟然遭醫生隆胸，臀部也做了巴西提臀術，但大胸部和蜜桃臀並非她想要，並且被逼支付更昂貴的手術費；回到美國後更要做修補手術，費用還高過她在美國做拉皮手術，可說是得不償失。
隆胸｜「我以為會死在那裡」
65歲的Kimberly McCormick於6年前光顧墨西哥整容診所Mexico Bariatric Center，做了減肥手術效果理想，而且環境乾浮和費用負擔得起，遂再度前往該診所再做拉皮手術，將減肥導致鬆弛的皮膚拉緊。她說，手術前醫生舉起她的手臂，說會收緊胸部、手臂、腹部和腿部的皮膚。但她醒來後發現胸部酸痛，嚇得她立即打電話給女兒，而她臀部也做了巴西提臀術。McCormick表示，手術後感呼吸困難，也出現感染，「我以為會死在那裡」
隆胸｜「我做手術目的並非為了性感」
隆胸和巴西提臀術遠較拉皮手術危險，隆胸將植入物放入胸部，而巴西提臀術是從臀部、腹部和大腿等地方抽走脂肪，將脂肪淨化後注射入臀部，令臀部圓潤飽滿變成蜜桃臀。McCormick女兒在手術後被阻止進入病房，當她終於可以入內時，見到母親情況很糟，「唇是紫色的，鼻子灰色」，氧氣樽並未有連接上。McCormick在手術幾天後仍見不到醫生，她向聯絡的職員投訴，對方見到她便說：「噢，女孩，你很性感。」McCormick稱見鬼的女孩，她已經65歲了，她做手術目的並非為了性感，「我覺得受羞辱」。院方堅持是她自己提出隆胸和隆臀，強迫她和女兒額外支付2,500美元(約1.95萬港元)，指McCormick的住院時間較預期長，並恐嚇兩人不付足手術費便去坐監，
隆胸｜修補手術費貴過在美國做拉皮
之後職員將McCormick和女兒送到美墨邊境便走了，女兒陪她到了美國醫院的急症室求醫。McCormick表示，她的胸部不夠皮膚令手術傷口埋口，因為胸部增大了，現在需要再接受其他手術，將要支付龐大費用。McCormick接受的拉皮手術在墨西哥只需1.3萬美元(約10萬港元)，而美國要5萬美元(約39萬港元)。美國醫生表示，為了修補在墨西哥手術造成的損害，估計McCormick需要付的手術費用或高達7.5萬美元(約58.5萬港元)。她受訪奉勸大家不要整容，邊哭泣邊說：「不要做。」