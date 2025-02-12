68歲婦搭Uber被司機狠踢　只因在車廂食餅遺碎屑(有片)

巴西里約熱內盧一名68歲婦人早前乘搭Uber回家時，突然遭到Uber司機落車尾隨從後腳踢，導致跌倒負傷，司機落網後供稱，之所以對女乘客施襲，原因只是她把餅乾碎屑掉在汽車座位上。

綜合報道，事發於3日，婦人Maria de Fátima Silva Pires當晚搭Uber即將抵達住所時，自己正在車上吃餅乾，司機突然對她說：「現在，妳該清理座位了。」Maria不以為意，沒有理會便下車。CCTV畫面顯示，Maria下車後，司機立即也下車追趕，利用她開門進入社區時，跟著進入社區，並從她身後出腳偷襲。Maria被踢得往前摔倒，司機在施襲後立即逃離現場。