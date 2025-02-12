68歲婦搭Uber被司機狠踢　只因在車廂食餅遺碎屑(有片)

巴西里約熱內盧一名68歲婦人早前乘搭Uber回家時，突然遭到Uber司機落車尾隨從後腳踢，導致跌倒負傷，司機落網後供稱，之所以對女乘客施襲，原因只是她把餅乾碎屑掉在汽車座位上。
綜合報道，事發於3日，婦人Maria de Fátima Silva Pires當晚搭Uber即將抵達住所時，自己正在車上吃餅乾，司機突然對她說：「現在，妳該清理座位了。」Maria不以為意，沒有理會便下車。CCTV畫面顯示，Maria下車後，司機立即也下車追趕，利用她開門進入社區時，跟著進入社區，並從她身後出腳偷襲。Maria被踢得往前摔倒，司機在施襲後立即逃離現場。
涉事司機禁止駕駛Uber並將面臨指控
雖然涉事司機是駕駛別人的車輛，但警方很快鎖定其身分將26歲男子Lucas Felipe Carneiro拘捕，他在5日於2名律師陪同下應訊，他承認自己對女乘客動粗，而且原因真的就是不滿女乘客把餅乾碎屑掉在汽車座位上。他目前已被禁止再駕駛Uber，並將面臨傷害罪的指控。
Um motorista de aplicativo chutou uma senhora de 68 anos, em Copacabana. Essa senhora teria deixado cair farelo de biscoito no carro dele. #BalançoGeralRJ— Tino Junior (@tinojunior) January 31, 2025
📽️ Reprodução/Record Rio pic.twitter.com/25k2VnUx7L