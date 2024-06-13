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國際
2024-06-13 14:48:00

68歲婦焗桑拿5小時　慘被蒸熟至皮肉分離

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68歲婦焗桑拿5小時，慘被蒸熟至皮肉分離。(網上圖片)

68歲婦焗桑拿5小時，慘被蒸熟至皮肉分離。(網上圖片)

泰國暖武里府(Nonthaburi)一間購物中心內的健身室發生命案，一名6旬婦人被發現陳屍在健身房內桑拿房，由於婦人長期待在高溫環境中，導致她的皮、肉嚴重分離，待工作人員發現事件報警後，仍搶救無效離世。有專家推測，死者可能在桑拿房至少待上45個小時之久。

綜合報道，事件發於上周一(10) 上午約11時，68歲婦人Thanchanok Petchkaew到健身室運動後進入桑拿房蒸浴，直到傍晚6時，工作人員才發現Thanchanok倒在桑拿房內，當時已無生命跡象。報道指，Thanchanok因長時間暴露在高溫環境中，導致手臂、胸部、臉部部分皮膚剝落，露出內部肌肉組織，遺體已被舁送中央法醫學研究所進行屍檢。報道指，Thanchanok是這間健身室常客，幾乎每日都會前來。

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家屬批健身室無發現死者獨自桑拿房多時。(網上圖片)

家屬批健身室無發現死者獨自桑拿房多時。(網上圖片)

家屬批健身室無發現死者獨自桑拿房多時

報道引述專家推斷，由於桑拿房的高溫環境，讓死者的身體幾乎被蒸熟，呈現皮肉分離狀態，送院搶救宣告不治，由此推測Thanchanok至少在桑拿室內逗留逾5個小時。Thanchanok家屬則指，死者身強體健，過去沒有任何已知疾病，也經常到健身室運動，由於死者獨自在桑拿房這麼長時間卻沒人發現，因此認為健身室有嚴重疏失。

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