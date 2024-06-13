68歲婦焗桑拿5小時　慘被蒸熟至皮肉分離

泰國暖武里府(Nonthaburi)一間購物中心內的健身室發生命案，一名6旬婦人被發現陳屍在健身房內桑拿房，由於婦人長期待在高溫環境中，導致她的皮、肉嚴重分離，待工作人員發現事件報警後，仍搶救無效離世。有專家推測，死者可能在桑拿房至少待上4至5個小時之久。

綜合報道，事件發於上周一(10日) 上午約11時，68歲婦人Thanchanok Petchkaew到健身室運動後進入桑拿房蒸浴，直到傍晚6時，工作人員才發現Thanchanok倒在桑拿房內，當時已無生命跡象。報道指，Thanchanok因長時間暴露在高溫環境中，導致手臂、胸部、臉部部分皮膚剝落，露出內部肌肉組織，遺體已被舁送中央法醫學研究所進行屍檢。報道指，Thanchanok是這間健身室常客，幾乎每日都會前來。