69歲婦找到新歡 84歲丈夫槍殺妻子再吞槍自殺

英國一宗謀殺自殺案有驚人發展，一名84歲丈夫殺掉妻子再自殺，鄰居聲稱被殺69歲婦最近另結新男友，並拋棄丈夫，後者妒火兼怒火中燒殺人。

謀殺自殺案｜夫婦為射擊好手經營射擊場

事發在上周五，疑殺妻的Robert Jobson與妻子Rose Jobson同為射擊好手，被發現伏屍住屋旁射把場地上。兩人居於北林肯郡一條偏遠村莊逾30年，並經營射擊學校。警方循謀殺方向調查，但並無列其他人為疑犯。夫妻經營的射把場生意不錯，Rose年輕丈夫15歲，據悉在射擊堂上認識了新男友。鄰居Andrew Farrow說，非常傷心，數周前街坊聽到兩夫婦分開了，Rose另有新伴侶，「Robert對妻子另結新歡感不開心，相信他們不是和平地離婚。我們感到震驚和傷心，這是一場悲劇」。