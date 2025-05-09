69歲美樞機主教當選 新教宗名號良十四世

來自全球70個國家及地區的133名天主教樞機主教，周三起在梵蒂岡秘密會議，推選第267任教宗，接替上月離世的方濟各。樞機團在本港時間昨深夜，成功選出美國69歲樞機主教普雷沃斯特(Robert F. Prevost)為新一任教宗，名號「良十四世」(Pope Leo XIV)。
教宗方濟各在上月離世，教廷按慣例召集全球80歲以下的樞機到梵蒂岡，今年合資格者共有135人，當中兩人以健康理由缺席，因此有133位樞機出席投票，包括香港教區主教周守仁。
選舉過程絕對保密，樞機除要宣誓，亦會被收走手機等任何可作通訊的物件。視乎投票結果，工作人員會在焚燒選票期間添加化學物質，如未有結果，教堂煙囪會冒出黑色，有結果則以白色示意。選前分析認為應很快有結果，回顧上屆方濟各在第5輪投票被選出，前任本篤16世則在第4輪。
秘密會議首日只舉行一次投票，之後每天最多可有4輪投票，以暗票形式進行，直到有候選人獲得三分二多數票。樞機團於當地時間周三下午進入西斯汀小教堂。約4小時後第一輪投票有結果，煙囪到周三晚上約9時冒出黑煙，意味未能選出新教宗；第二輪投票過後，教堂煙囪於當地時間周四中午再次冒出黑煙，即仍未選出新教宗。樞機團之後在周四下午再投票，在當地時間周四下午5時半後，公布新一輪結果，結果教堂冒出白煙，代表新教宗選出，令在聖伯多祿廣場守候的信眾激動不已。
處理神職人員性侵醜聞為大挑戰
今屆選舉的熱門人選，包括有華人血統、被稱為「亞洲方濟各」的菲律賓樞機塔格萊(Luis Antonio Tagle)，以及梵蒂岡國務卿、意大利樞機帕羅林(Pietro Parolin)。外界關注新任教宗會否繼續開明作風，包括對同性戀表達較寬容立場，而處理神職人員性侵醜聞仍是教廷的重大挑戰。