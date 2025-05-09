69歲美樞機主教當選 新教宗名號良十四世

來自全球70個國家及地區的133名天主教樞機主教，周三起在梵蒂岡秘密會議，推選第267任教宗，接替上月離世的方濟各。樞機團在本港時間昨深夜，成功選出美國69歲樞機主教普雷沃斯特(Robert F. Prevost)為新一任教宗，名號「良十四世」(Pope Leo XIV)。

教宗方濟各在上月離世，教廷按慣例召集全球80歲以下的樞機到梵蒂岡，今年合資格者共有135人，當中兩人以健康理由缺席，因此有133位樞機出席投票，包括香港教區主教周守仁。

選舉過程絕對保密，樞機除要宣誓，亦會被收走手機等任何可作通訊的物件。視乎投票結果，工作人員會在焚燒選票期間添加化學物質，如未有結果，教堂煙囪會冒出黑色，有結果則以白色示意。選前分析認為應很快有結果，回顧上屆方濟各在第5輪投票被選出，前任本篤16世則在第4輪。