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國際
2023-10-01 09:00:30

7名選手疑擔心藥檢申請退賽 1人獨自跑畢100米奪冠

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不過7名參賽者同時退出，令人不得不懷疑這背後另有隱情，根據網路上流傳影片，前一天的運動員洗手間內，洗手槽堆滿了使用過的針筒，地面上還有血袋垃圾，於是印度國家反興奮劑機構（NADA）決定，要對所有選手實施藥檢，因此不少人推測，7名選手用各種理由申請退賽，疑是怕被驗出使用禁藥，因此才選擇放棄這次比賽，保全自己的名聲，也避免運動員生涯畫上句點。

印度「德里國家田徑運動會」日前舉行男子100米短跑決賽，不過8名參賽者當中，有7名選手皆以「身體不適」為由申請退賽，導致跑道上只得一名選手作賽，最後順利贏得冠軍。

7名參賽者同時退出，難免令人懷疑背後另有內情，根據網上流傳影片，比賽前一天，發現運動員洗手間內有不少使用過的針筒，於是印度國家反興奮劑機構（NADA）決定，要對所有選手實施藥檢，因此不少人推測，7名選手因為擔心被驗出使用禁藥，於是用各種理由申請退賽，希望藉此避過被罰禁賽，同時保住自己的名聲。

唯一參賽者造出個人最慢成績

這場100米賽事，唯一出席的參賽者是20歲的拉利特庫瑪爾（Lalit Kumar），他獨自跑畢賽事奪冠。完成賽事後，庫瑪爾的心情可謂五味雜陳，他表示：「我跑步時感覺不到壓力，沒辦法刺激腎上腺素」。雖然他依然盡全力奔跑，卻只跑出個人最慢成績11.6秒，而庫瑪爾也坦言，他早就希望這類大型比賽可以進行藥檢，看到NADA的工作人員來到現場，還是感到相當欣慰。他又表示，自從成為運動員後，也曾受到禁藥的誘惑，想抱持僥倖心態，靠禁藥來取得佳績，但內心不斷想到教練和父親一路上的支持與鼓勵，讓他堅持下來。

退賽亦要接受藥檢

德里田徑協會（DAA）秘書桑迪普梅塔（Sandeep Mehta）回應：「如果只有1、2人退賽，都還算正常，但是7人同時退賽，肯定是有那裡不對勁。」他表示，參賽運動員就算退賽，也要接受藥檢，一旦不符合規定就會予以禁賽懲罰。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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